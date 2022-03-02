«Вообще не понимают, что им говорит преподаватель». Трудно ли иностранным студентам учиться в белорусских вузах?

Новейшие технологии, привлекательные цены на обучение и высокий уровень знаний. О том, как развивается отечественное образование и каково иностранцам учиться в Беларуси, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Василий, скажите, трудно ли обучать иностранных студентов? Потому что, когда на нашем курсе учились, на журфаке, иностранные студенты, мне казалось, что они вообще не понимают, что им говорит преподаватель. Вы видите, понимаете или только на зачетах можно сделать выводы, что они что-то поняли и услышали, и поняли правильно?

Василий Руденок, проректор по международным связям Белорусского государственного медицинского университета:

Конечно, вопрос хороший. Но дело в том, что у нас есть – как и в других, наверное, университетах – подготовительное отделение, где очень большое внимание уделяется изучению русского языка. Параллельно курс русского языка продолжается на протяжении трех-четырех лет обучения уже на факультете. Дело в том, что даже англоязычные студенты, которые на англоязычные программы приезжают, обязаны знать русский с третьего курса, поскольку приходят в клиники и общаются с пациентом. Это формирование клинического мышления, без этого никуда. Вообще, на первых порах трудно. Другое дело, что общаясь с белорусскими студентами – у нас после второго курса группы уже смешанные, когда грядут клинические дисциплины: хирургия, терапия и так далее – уже процесс идет лучше. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Жанна, скажите, для наших студентов и иностранных отличается система подготовки в вузах?