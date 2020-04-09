Министр здравоохранения рассказал, когда прогнозируется пик коронавируса в Беларуси

Новости Беларуси. По информации Минздрава на стационарном лечении в Беларуси находятся 1331 человек с подтвержденным COVID-19. Из них 55 пациентов – на аппарате искусственной вентиляции легких, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За их состоянием наблюдают ведущие инфекционисты и анестезиологи-реаниматологи. На стационарном лечении у большей части инфицированных заболевание протекает в легкой или средней форме.

Смертельных случаев среди пациентов с положительным тестом на коронавирус за весь период зафиксировано 16. В основном это люди, у которых многочисленные хронические заболевания были отягощены COVID-19.

А всего в Беларуси сделано более 49 тысяч тестов. За сутки их проводят порядка трех тысяч.

Согласно прогнозам Минздрава пик эпидемии в нашей стране придется на конец апреля – начало мая.