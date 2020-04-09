«Пожары – наша действительность». Александр Лукашенко принял с докладом министра по чрезвычайным ситуациям

Об этом Александру Лукашенко 9 апреля доложил министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко. Президент обратил внимание руководителя ведомства на повышенную пожароопасность в экосистемах в связи с засушливой погодой. С начала 2020 года в стране полыхало уже 2460 раз. И абсолютное большинство чрезвычайных ситуаций – возгорание травы и кустарников из-за весеннего пала травы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы забываем, что есть и другие проблемы. Сейчас на территории Беларуси стоит очень сухая погода. Ночью мороз – большой, небольшой, неважно какой – утром солнце и ветер иссушают почву очень сильно. Естественно, 40 % в Беларуси лесов. Потом, мы же всегда начинаем жечь траву по весне. Уже все, и биологи, и другие говорят, что это вредно для самой почвы. Но тем не менее жгут.

Пожары – наша действительность. Пусть не в таких объемах, как у соседей, пусть не так страшно, но все-таки они есть. И это не два-три пожара, а уже десятки. Это деньги, затраты, мы выезжаем, тушим эти пожары. Поэтому вопрос: что происходит в плане пожароопасности в нашей стране. Я посмотрел схему, мне сегодня доложили: у нас средняя горимость, как у вас принято говорить, до Припяти. А в районе Припяти и ниже, к Украине – там уже сильная горимость. Там сушь стоит более сильная.