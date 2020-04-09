«Пожары – наша действительность». Александр Лукашенко принял с докладом министра по чрезвычайным ситуациям

Новости Беларуси. В Беларуси в последние годы снижается количество случаев гибели людей на пожарах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2018-м произошло 530 трагедий. За прошлые 12 месяцев – на 39 меньше.
Новости Беларуси. В Беларуси в последние годы снижается количество случаев гибели людей на пожарах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2018-м произошло 530 трагедий. За прошлые 12 месяцев – на 39 меньше.
Об этом Александру Лукашенко 9 апреля доложил министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко. Президент обратил внимание руководителя ведомства на повышенную пожароопасность в экосистемах в связи с засушливой погодой. С начала 2020 года в стране полыхало уже 2460 раз. И абсолютное большинство чрезвычайных ситуаций – возгорание травы и кустарников из-за весеннего пала травы.
Почти в 40 районах введены запреты на посещение лесов. Глава государства поинтересовался, как спасатели справляются с ситуацией и что предпринимают для профилактики поджогов сухой травы.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы забываем, что есть и другие проблемы. Сейчас на территории Беларуси стоит очень сухая погода. Ночью мороз – большой, небольшой, неважно какой – утром солнце и ветер иссушают почву очень сильно. Естественно, 40 % в Беларуси лесов. Потом, мы же всегда начинаем жечь траву по весне. Уже все, и биологи, и другие говорят, что это вредно для самой почвы. Но тем не менее жгут.
Пожары – наша действительность. Пусть не в таких объемах, как у соседей, пусть не так страшно, но все-таки они есть. И это не два-три пожара, а уже десятки. Это деньги, затраты, мы выезжаем, тушим эти пожары. Поэтому вопрос: что происходит в плане пожароопасности в нашей стране. Я посмотрел схему, мне сегодня доложили: у нас средняя горимость, как у вас принято говорить, до Припяти. А в районе Припяти и ниже, к Украине – там уже сильная горимость. Там сушь стоит более сильная.
На встрече Александр Лукашенко отметил, что сейчас внимание людей сконцентрировано на эпидемиологической ситуации в связи с распространением коронавируса.
МЧС тоже в экстренной ситуации готово подключиться к борьбе с инфекцией.
Но сегодня эта мера излишняя. Ситуация в стране полностью управляемая. Во время пандемии важно не упустить из вида и другие, не менее серьёзные проблемы.
В Беларуси установлены требования при самоизоляции. Кого это касается
Президент напомнил, что главное на чем сейчас нужно сконцентрировать внимание – это вопросы экономики, от решения которых зависит жизнь людей и развитие страны.