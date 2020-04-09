На каких трассах Беларуси увеличат скоростной режим?

Новости Беларуси. Основные акценты программы «Дороги Беларуси» озвучили в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Основные акценты программы «Дороги Беларуси» озвучили в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Не только строительство и развитие, но и поддержание дорожной сети в хорошем состоянии является ключевым аспектом в планировании. Также в Минтрансе подчеркивают, что
нынешняя бесснежная зима позволила дорожникам сэкономить средства на ямочном ремонте. В будущем от этой практики планируют постепенно отказываться.
Александр Головнев, начальник главного управления автодорог Минтранса:
Там, где уже пошел ямочный ремонт, там нужно делать полное переустройство слоев износа. Т.е. фрезерование 3-4 см и укладка нового слоя покрытия. Это позволит на 7-8 лет продлить срок службы покрытия.
В этом году, по сравнению с прошлым годом, процентов на 60 покрытия вышли лучше. Объем ямочного ремонта был меньше. Прекрасно понимаете, что при увлажнении, замораживании, оттаивании – это очень влияет на покрытие.
Этот год был идеальным для дорожной сети.
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Также заявлено, каких дорог в будущем коснется увеличение скоростного режима. Прежде всего, это направления, где будет проведена масштабная реконструкция и впоследствии разрешена большая скорость. Трасса М3: Минск – Витебск до Лепеля, магистраль Минск – Микашевичи до Солигорска, а также дорога М10 от границы России до Кобрина.