На каких трассах Беларуси увеличат скоростной режим?

Не только строительство и развитие, но и поддержание дорожной сети в хорошем состоянии является ключевым аспектом в планировании. Также в Минтрансе подчеркивают, что

Александр Головнев, начальник главного управления автодорог Минтранса:

Там, где уже пошел ямочный ремонт, там нужно делать полное переустройство слоев износа. Т.е. фрезерование 3-4 см и укладка нового слоя покрытия. Это позволит на 7-8 лет продлить срок службы покрытия.

В этом году, по сравнению с прошлым годом, процентов на 60 покрытия вышли лучше. Объем ямочного ремонта был меньше. Прекрасно понимаете, что при увлажнении, замораживании, оттаивании – это очень влияет на покрытие.