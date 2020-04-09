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На каких трассах Беларуси увеличат скоростной режим?

09 апреля 2020 10:11
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Новости Беларуси. Основные акценты программы «Дороги Беларуси» озвучили в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

На каких трассах Беларуси увеличат скоростной режим?-1

Не только строительство и развитие, но и поддержание дорожной сети в хорошем состоянии является ключевым аспектом в планировании. Также в Минтрансе подчеркивают, что

нынешняя бесснежная зима позволила дорожникам сэкономить средства на ямочном ремонте. В будущем от этой практики планируют постепенно отказываться.   

На каких трассах Беларуси увеличат скоростной режим?-4

Александр Головнев, начальник главного управления автодорог Минтранса:   
Там, где уже пошел ямочный ремонт, там нужно делать полное переустройство слоев износа. Т.е. фрезерование 3-4 см и укладка нового слоя покрытия. Это позволит на 7-8 лет продлить срок службы покрытия.
В этом году, по сравнению с прошлым годом, процентов на 60 покрытия вышли лучше. Объем ямочного ремонта был меньше. Прекрасно понимаете, что при увлажнении, замораживании, оттаивании  это очень влияет на покрытие.

Этот год был идеальным для дорожной сети.  

На каких трассах Беларуси увеличат скоростной режим?-7

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Также заявлено, каких дорог в будущем коснется увеличение скоростного режима. Прежде всего, это направления, где будет проведена масштабная реконструкция и впоследствии разрешена большая скорость. Трасса М3: Минск – Витебск до Лепеля, магистраль Минск – Микашевичи до Солигорска, а также дорога М10 от границы России до Кобрина.

На каких трассах Беларуси увеличат скоростной режим?-10

# Автодороги Беларуси # общество # Александр Головнев # Фотофакт

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