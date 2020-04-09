Прямой эфир

«Немцы форсировали Днепр практически беспрепятственно». Первые бои под Могилёвом в 1941-м

09 апреля 2020 10:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Первые бои начались уже 3 июля на дальних подступах к городу, в междуречье Березины и Днепра.

«Немцы форсировали Днепр практически беспрепятственно». Первые бои под Могилёвом в 1941-м-1

Николай Борисенко, руководитель Могилёвского областного историко-патриотического поискового клуба «Виккру»:
В районе Баркалабово, южнее Могилева, и в районе Августова, Шкловский район, в ночь с 9 на 10 июля передовые танковые части немцев форсировали Днепр практически беспрепятственно, особенно у Баркалабово, и двинулись на восток.

«Немцы форсировали Днепр практически беспрепятственно». Первые бои под Могилёвом в 1941-м-4

Юрий Кнутов, военный историк, директор музея войск ПВО (г. Балашиха, Московская область):
На Могилев наступали танки Гудериана и танки Моделя – это довольно серьезные грозные силы.

«Немцы форсировали Днепр практически беспрепятственно». Первые бои под Могилёвом в 1941-м-7

Надо отдать должное, что город атаку танков Гудериана, которые планировали сходу захватить Могилев,  они не смогли. Были потом повторные атаки, еще несколько атак, и потом была изменена вообще тактика наступления город просто решили окружить, взять в осаду и только потом уже его «разрезать» на части и по частям уничтожать.

«Немцы форсировали Днепр практически беспрепятственно». Первые бои под Могилёвом в 1941-м-10

Начались тягучие бои. Немцы пробивались в предполье города. И впервые за две недели войны встретили настолько упорное сопротивление.

«Немцы форсировали Днепр практически беспрепятственно». Первые бои под Могилёвом в 1941-м-13

Читайте также:

«Озеро покорённых». Тайный план Гитлера в отношении Москвы

«В чьих руках Бобруйск, я не знаю…». Фатальная ошибка генерала Павлова

Минск играл роль живца-приманки? Ошибки в советской стратегии и планы вермахта

# Великая Отечественная война # общество # Анастасия Дехтяр # Николай Борисенко # Юрий Кнутов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
На каких трассах Беларуси увеличат скоростной режим?
09 апреля 2020 10:11

На каких трассах Беларуси увеличат скоростной режим?

При содействии МИД в Беларусь вернулись 6 390 человек
09 апреля 2020 09:55

При содействии МИД в Беларусь вернулись 6 390 человек

«Экономика будет всегда. Потому что это жизнь людей». Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Ващенко
09 апреля 2020 09:43

«Экономика будет всегда. Потому что это жизнь людей». Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Ващенко