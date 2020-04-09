В Беларуси установлены требования при самоизоляции. Кого это касается

Новости Беларуси. Правительство установило требования при самоизоляции и кому в ней нужно находиться. Документ опубликован 9 апреля на Национальном правовом портале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таким образом, ограничены при передвижении будут граждане Беларуси и иностранцы, у которых диагностирован COVID-19. А также контакты первого и второго уровней – этим людям будет выдан больничный на время изоляции. При нарушении требований пособие по временной нетрудоспособности назначается в размере 50 %. Эксперты ВОЗ приступили к работе в Беларуси. Мониторинг продлится до 11 апреля

Находящиеся в самоизоляции обязаны не покидать место жительства, в том числе не посещать работу и учебу, магазины, спортивные мероприятия и так далее. Исключение составляют случаи крайней необходимости – посещение ближайшего продовольственного магазина или аптеки, вынос мусора. При выходе из дома в этих случаях нужно использовать маску. Караник: прорабатывается вопрос о введении административной ответственности за нарушение условий самоизоляции