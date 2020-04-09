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В Беларуси установлены требования при самоизоляции. Кого это касается

09 апреля 2020 07:44
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Новости Беларуси. Правительство установило требования при самоизоляции и кому в ней нужно находиться. Документ опубликован 9 апреля на Национальном правовом портале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Беларуси установлены требования при самоизоляции. Кого это касается-1

Таким образом, ограничены при передвижении будут граждане Беларуси и иностранцы, у которых диагностирован COVID-19. А также контакты первого и второго уровней – этим людям будет выдан больничный на время изоляции. При нарушении требований пособие по временной нетрудоспособности назначается в размере 50 %.

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В Беларуси установлены требования при самоизоляции. Кого это касается-4

Находящиеся в самоизоляции обязаны не покидать место жительства, в том числе не посещать работу и учебу, магазины, спортивные мероприятия и так далее. Исключение составляют случаи крайней необходимости – посещение ближайшего продовольственного магазина или аптеки, вынос мусора. При выходе из дома в этих случаях нужно использовать маску.

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В Беларуси установлены требования при самоизоляции. Кого это касается-7

Граждане также обязаны сообщить нанимателю о причине отсутствия на работе. При ухудшении здоровья обратиться в скорую по телефону. За нарушение требований самоизоляции предусмотрена ответственность. Министерству здравоохранения поручено в течение трех дней принять меры по выполнению всех поручений.  

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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