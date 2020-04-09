Эксперты ВОЗ приступили к работе в Беларуси. Мониторинг продлится до 11 апреля

Новости Беларуси. Миссия Всемирной организации здравоохранения продолжает работу в Беларуси. В составе делегации три эксперта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мониторинг специалистов ВОЗ продолжится до субботы – 11 апреля.

Напомним, что делегация прибыла в Беларусь накануне по приглашению главы белорусского государства. Экспертам предоставлена возможность на месте оценить реальную ситуацию, адекватность принимаемых мер, а также проанализировать подходы к оказанию медицинской помощи.

Планируется, что специалисты посетят клиники столицы, а также Минской и Витебской областей. В Беларуси на борьбе с COVID-19 сейчас задействованы 25 тысяч медиков. Именно благодаря их слаженной и четкой работе удается контролировать распространение инфекции. В учреждениях здравоохранения на сегодня для пациентов с коронавирусной инфекцией предусмотрено более 7 тысяч мест.