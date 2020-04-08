Мир во время карантина. Что сейчас происходит в разных странах?

Новости мира. Страны ЕС начинают смягчать карантин. Власти постепенно будут открывать магазины, детские сады, школы. Где-то обязательным останется ношение масок. А есть и примеры, где пока ослаблять меры не намерены. Речь о Франции и Италии. В Украине с «заточением» борются сами граждане. Но за это им выписывают штрафы. Меж тем, правозащитные организации бьют тревогу: растет уровень домашнего насилия. Люди просто не выдерживают многодневного заточения. Да и экономический спад очевиден. Выходит, есть у карантина и обратная сторона. Виктория Ходосок продолжит. На карантине сыт не будешь. Это поняли пускай пока не все, но многие. Из полной изоляции особо бдительные потихоньку начинают выбираться и возвращаться к жизни. Почему? Все просто: сели – подсчитали, денег бюджетных все меньше и меньше, а народного недовольства все больше и больше. Возьмем Данию: через неделю там уже начнут открывать детские сады и начальные школы. Всерьез задумались о переводе сотрудников в офисы.

В Австрии пока порывы сдерживают. Но на месте не сидят: через пару дней намерены запускать в работу небольшие магазины, специализированные торговые предприятия. Чуть позже к ним присоединятся торговые центры, парикмахерские. План обнародовал небезызвестный Курц. В Испании ходят ввести базовый доход, чтобы помочь гражданам преодолеть последствия эпидемии

Чехия в этом деле тоже «подобрела». Хотя одной из первых в ЕС и ввела жесткие меры. Чехам разрешили играть в гольф и теннис на улице. Дожили!? Да? Теперь о таком надо спрашивать. Можно будет со следующей недели и выезжать за пределы страны, но обязательно по уважительной причине.

В Германии над смягчением режима работает правительство. Из заточения выходить хотят постепенно: сначала открывать магазины, рестораны и школы в конкретных регионах. В Германии сокращает флот и закрывает один из лоукостеров крупный авиаперевозчик

С карантином решила покончить и «Бавария». Футбольный клуб вернулся к тренировкам в небольших группах – по 3-4 человека. Хоть так. Но правила по-прежнему серьезные: дистанция, отдельные раздевалки, душ – исключительно дома. А вообще, в Германии доиграть сезон хотят без зрителей. Но доиграть. Подсчитали: в момент каждой встречи на арене будет порядка 240 человек.

В печали – английская премьер-лига: если не доиграет сезон, понесет большие убытки – в пересчете более 3 миллиардов рублей. Устал от карантина и Трамп. Помните его фразу о том, что содержать себя американцы на самоизоляции больше не могут? Уж слишком дорого. И так много денег потеряли. Из последнего – США рассматривают возможным приостановить выделение средств ВОЗ.

Громкое заявление Дональд Трамп подкрепил коротким объяснением: организация в свое время раскритиковала его приказ – запрет на въезд в США. Американского президента это, видимо, очень задело. Сегодня Соединенные Штаты – лидер по числу зараженных коронавирусом – почти 400 тысяч случаев. Тем временем, в Италии эпидемия идет на спад. Но не время расслабляться. Здесь медики выступают за продление карантина до тех пор, пока не появится вакцина.

Из новостей про Францию – экономика страны вошла в рецессию. А власти ввели еще более строгие меры: жителям Парижа запрещено заниматься спортом на улице с 10 до 22 часов.

А вот в Украине с «заточением» борются сами украинцы. Борются и получают, конечно, штрафы. От пограничников: нарушителей самоизоляции на границе во Львовской области во время выезда в Польшу задержали вот таких виновников. Теперь их ждет штраф. В пересчете на наши – более 3 тысяч рублей. Трое из семи человек пробыли на самоизоляции всего один день. А вот в Херсонской области из обсервации сбежали 15 человек. Они категорически отказались проходить обязательное наблюдение и самовольно покинули центр. Им также грозит штраф в приличную сумму. Но будем надеяться, в Украине к решительному шагу скоро придут.