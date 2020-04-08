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Мир во время карантина. Что сейчас происходит в разных странах?

08 апреля 2020 20:49
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Новости мира. Страны ЕС начинают смягчать карантин. Власти постепенно будут открывать магазины, детские сады, школы. Где-то обязательным останется ношение масок. А есть и примеры, где пока ослаблять меры не намерены. Речь о Франции и Италии. В Украине с «заточением» борются сами граждане. Но за это им выписывают штрафы.

Меж тем, правозащитные организации бьют тревогу: растет уровень домашнего насилия. Люди просто не выдерживают многодневного заточения. Да и экономический спад очевиден.

Выходит, есть у карантина и обратная сторона. Виктория Ходосок продолжит.

На карантине сыт не будешь. Это поняли пускай пока не все, но многие. Из полной изоляции особо бдительные потихоньку начинают выбираться и возвращаться к жизни. Почему? Все просто: сели – подсчитали, денег бюджетных все меньше и меньше, а народного недовольства все больше и больше.

Возьмем Данию: через неделю там уже начнут открывать детские сады и начальные школы. Всерьез задумались о переводе сотрудников в офисы.

Мир во время карантина. Что сейчас происходит в разных странах?-1

Мир во время карантина. Что сейчас происходит в разных странах?-3

В Австрии пока порывы сдерживают. Но на месте не сидят: через пару дней намерены запускать в работу небольшие магазины, специализированные торговые предприятия. Чуть позже к ним присоединятся торговые центры, парикмахерские. План обнародовал небезызвестный Курц.

В Испании ходят ввести базовый доход, чтобы помочь гражданам преодолеть последствия эпидемии

Мир во время карантина. Что сейчас происходит в разных странах?-6

Мир во время карантина. Что сейчас происходит в разных странах?-8

Чехия в этом деле тоже «подобрела». Хотя одной из первых в ЕС и ввела жесткие меры. Чехам разрешили играть в гольф и теннис на улице. Дожили!? Да? Теперь о таком надо спрашивать. Можно будет со следующей недели и выезжать за пределы страны, но обязательно по уважительной причине.

Мир во время карантина. Что сейчас происходит в разных странах?-11

Мир во время карантина. Что сейчас происходит в разных странах?-13

В Германии над смягчением режима работает правительство. Из заточения выходить хотят постепенно: сначала открывать магазины, рестораны и школы в конкретных регионах.

В Германии сокращает флот и закрывает один из лоукостеров крупный авиаперевозчик

Мир во время карантина. Что сейчас происходит в разных странах?-16

С карантином решила покончить и «Бавария». Футбольный клуб вернулся к тренировкам в небольших группах – по 3-4 человека. Хоть так. Но правила по-прежнему серьезные: дистанция, отдельные раздевалки, душ – исключительно дома. А вообще, в Германии доиграть сезон хотят без зрителей. Но доиграть. Подсчитали: в момент каждой встречи на арене будет порядка 240 человек.

Мир во время карантина. Что сейчас происходит в разных странах?-19

Мир во время карантина. Что сейчас происходит в разных странах?-21

В печали – английская премьер-лига: если не доиграет сезон, понесет большие убытки – в пересчете более 3 миллиардов рублей.

Устал от карантина и Трамп. Помните его фразу о том, что содержать себя американцы на самоизоляции больше не могут? Уж слишком дорого. И так много денег потеряли. Из последнего – США рассматривают возможным приостановить выделение средств ВОЗ.

Мир во время карантина. Что сейчас происходит в разных странах?-24

Мир во время карантина. Что сейчас происходит в разных странах?-26

Громкое заявление Дональд Трамп подкрепил коротким объяснением: организация в свое время раскритиковала его приказ – запрет на въезд в США. Американского президента это, видимо, очень задело. Сегодня Соединенные Штаты – лидер по числу зараженных коронавирусом – почти 400 тысяч случаев.

Тем временем, в Италии эпидемия идет на спад. Но не время расслабляться. Здесь медики выступают за продление карантина до тех пор, пока не появится вакцина.

Мир во время карантина. Что сейчас происходит в разных странах?-29

Из новостей про Францию – экономика страны вошла в рецессию. А власти ввели еще более строгие меры: жителям Парижа запрещено заниматься спортом на улице с 10 до 22 часов.

Мир во время карантина. Что сейчас происходит в разных странах?-32

Мир во время карантина. Что сейчас происходит в разных странах?-34

А вот в Украине с «заточением» борются сами украинцы. Борются и получают, конечно, штрафы. От пограничников: нарушителей самоизоляции на границе во Львовской области во время выезда в Польшу задержали вот таких виновников. Теперь их ждет штраф. В пересчете на наши – более 3 тысяч рублей. Трое из семи человек пробыли на самоизоляции всего один день.

А вот в Херсонской области из обсервации сбежали 15 человек. Они категорически отказались проходить обязательное наблюдение и самовольно покинули центр. Им также грозит штраф в приличную сумму. Но будем надеяться, в Украине к решительному шагу скоро придут.

Мир во время карантина. Что сейчас происходит в разных странах?-37

Мир во время карантина. Что сейчас происходит в разных странах?-39

Итак, постепенно к жизни возвращаются многие страны. Тактика Беларуси, как и Швеции (страны, которые не вводили карантин) становится примером. Попробовали карантин? Показалось не очень. Плохо одно, что это стало экспериментом над людьми. Сколько многие за это время потеряли?

Мир во время карантина. Что сейчас происходит в разных странах?-42

# Коронавирус # Виктория Ходосок # Фотофакт

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