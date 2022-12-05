Главный санитарный врач Беларуси: по ковиду ситуация стабильная, но скоро может начаться рост заболеваемости

Новости Беларуси. Александр Лукашенко поинтересовался у Дмитрия Пиневича эпидемиологической ситуацией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Министр отрапортовал: вакцинация дала свои плоды, и речь не только о прививках от коронавируса, но и против гриппа. На этом фронте спокойно. Подробности .

Александр Тарасенко, главный государственный санитарный врач Беларуси:

Да, действительно, мы наблюдаем сезонный рост заболеваемости. Отмечу, что по ковиду у нас ситуация стабильная, пока мы не наблюдаем рост, но если брать ситуацию в странах, которые с нами находятся рядом, это прежде всего Европейский регион, то мы с учетом увеличения регистрации случаев ковида, конечно же, ждем, что у нас рост в ближайшее время может начаться. Но прогнозируем не выше тех уровней, которые наблюдались в сентябре, в октябре.

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