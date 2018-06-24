Министр спорта показал ведущей программы «Неделя», как нужно правильно бегать

Новости Беларуси. Ведущая программы «Неделя» Юлия Огнева пообщалась с министром спорта Беларуси. Сергей Ковальчук дал несколько советов для тех, кто хочет начать бегать, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Юлия Огнева, СТВ:

Сейчас очень много кто увлекается на самом деле бегом. Я смотрю, очень много этих беговых марафонов. А мне как-то всё не довелось. Можете дать мне, как начинающему бегуну, несколько советов.

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