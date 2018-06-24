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Министр спорта показал ведущей программы «Неделя», как нужно правильно бегать

24 июня 2018 19:13
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Новости Беларуси. Ведущая программы «Неделя» Юлия Огнева пообщалась с министром спорта Беларуси. Сергей Ковальчук дал несколько советов для тех, кто хочет начать бегать, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Юлия Огнева, СТВ:
Сейчас очень много кто увлекается на самом деле бегом. Я смотрю, очень много этих беговых марафонов. А мне как-то всё не довелось. Можете дать мне, как начинающему бегуну, несколько советов.

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Министр спорта показал ведущей программы «Неделя», как нужно правильно бегать-1


Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:
Вообще, бег надо полюбить. Для того, чтобы начать бегать – надо по чуть-чуть. Надо чувствовать свой организм, надо его не перенапрячь, легким темпом. Для того, чтобы удобно было – музыку или английский язык – в уши. И занимаешься попутно, и попутная тренировка.

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Министр спорта показал ведущей программы «Неделя», как нужно правильно бегать-4


Юлия Огнева
Сегодня можем попробовать?

Сергей Ковальчук:
Можем. Самое главное, еще и правильно дышать во время бега. Я дышу на каждые два шага – вдох, на каждые два шага – выдох. Вот у меня система. Во всем должна быть система.

Полный текст интервью с министром спорта и туризма здесь

Министр спорта показал ведущей программы «Неделя», как нужно правильно бегать-7

# Необычное # общество # Сергей Ковальчук # Фотофакт

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