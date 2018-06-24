Есть ли шанс подняться с социального дна, и как быть детям с «неидеальными» родителями? Истории семей, где правят пороки

Новости Беларуси. В Беларуси на алкоголизм глаза не закрывают – с алкоголизмом борются. Кто хочет, тому помогут. И кто не хочет, тому все равно постараются помочь, особенно когда можно спасти семью, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Татьяна Ревизоре о тех, кто на дне, и как из него выбраться. В частный дом на окраине Минска семья Дубина переехала лет 20 назад. Новоселье справляют по сей день.

Александр Дубина:

Я добродушный хлопец и хозяин – хоть туды, хоть сюды. Гостям здесь рады. Почти всегда. Живут втроем. Александр Викторович, его супруга и сын Виктор. Адрес – местный притон. Только в Минске таких более тысячи.

Александр Дубина:

Когда я был богатый, я в Ираке был. Находился в заграничной командировке в Иракской Республике. Я могу говорить с англичанами и с немцами, как с вами. Когда-то переводчиком работала и Светлана. Но общий язык под общей крышей теперь находят скорее по схожим интересам. Вот только с сыном – трудности перевода. Почти 15 лет Виктор нюхает клей.

Александр Дубина:

Я пытался его исправить как-то, но он покрепче меня, по правде говоря. Я не понимаю этого. И что я могу сделать? Как его? Задавить? Это мое дите.

Виктор Дубина:

Чтобы не было отрицательного прошлого, нужно, чтоб нормальное было настоящее и будущее. На данный момент я веду по большей части трезвую жизнь. Сейчас я, как видите, адекватнее, чем отец.

Светлана Дубина:

Сына на клей подсадил брат двоюродный. Сейчас у него зависимость настолько, что я не могу ничего сделать. Я одна работаю. Все знают. О непростой судьбе говорит хозяин и этой квартиры. В прошлом врач, в настоящем – гроза соседей.

Юлия Шулика:

Ужасно мы живем. Вонь, тараканы, дебоширы…



Сейчас у вас опять антисанитария. Идет плохой запах, тараканов развели. Это всё идет к соседям. Вы понимаете, что мешаете жить людям? Сейчас в очередной раз будет собран материал, который будет направлен в ЖЭУ. Опять вас ждет административная ответственность и штраф.

Фрагмент свежей плитки над чьим-то ночлегом. Возможно, здесь даже думали повернуть время вспять. Увы…

Андрей Лысенко:

Ходите почаще, мне веселее будет. Но на пороге – очередной приятель, в нашем присутствии почему-то резко сменивший курс. Еще одна семья. Сейчас ее Витек в ЛТП. Уже в пятый раз. Хоть по-матерински любит и ждет, заявление Зинаида Сергеевна писала лично. Раньше сын работал водителем, но жизненная трасса со временем свернула в тупик.

Зинаида Сафона:

Как выпьет, так все люди смеяться будут, а мне это больно. Мог и матом сказать. Двери разбитые. Получу пенсию – шлю ему деньги. Раз послала 30 рублей. Сейчас 50 послала. «Мама, плохо кормят. Мама, то, мама то…» Спать не могу – меня это мучает всё. С начала года в ЛТП отправили более 800 жителей столицы. Виктор выйдет зимой. Пока все дома, родителям выносят очередное предупреждение. Глава семьи снова подшофе.



Пиво попил. Что мне – нельзя?

Но замечания гражданской супруги на Виталия совершенно не действуют. Семье поставили диагноз «СОП». То есть дети находятся в социально-опасном положении.

Екатерина Боженькина, секретарь комиссии по делам несовершеннолетних администрации Октябрьского района Минска:

Ставятся условия пройти лечение от алкоголизма, найти работу. Если родители не выполняют эти условия, после 6 месяцев может стоять вопрос об отобрании детей из семьи. Вы боитесь?

Я-то боюсь. Но я не буду с ним драться. Потому что это дети видят. На уговоры он не поддается.

Елисею – семь. Мальчик ходит на танцы, пение и кигбоксинг. В общем, ничего необычного, вот только мамы у него две. В приемной семье Елисей ровно два года.

Скучаешь? Елисей Добко:

Ну, скучаю. Знаю, что она придет.

Анастасия Добко:

Вот этот медвежонок – я запомнила – его самый любимый. Он с ним спал. Сейчас у него интересы – компьютеры, планшеты, телефоны Он сказал: «Буду программистом». Жизнь Насти изменила всего одна встреча. То, что ее мужчина – наркоман, узнала лишь, когда съехались. Постепенно подсела сама. Пыталась уйти. Как до рождения Елисея, так и после. Точку в отношениях поставили органы опеки.