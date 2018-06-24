Как вернуть болельщиков на стадионы, и поможет ли Марадона брестскому футболу? Комментарий министра спорта

Юлия Огнева, СТВ: Чего греха таить, результаты, показанные хоккеистами, например, футболистами, так или иначе влияют на зрительскую активность.

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:

И на настроение, на всё влияют.

Юлия Огнева:

Как сделать так, чтобы вернуть болельщиков на стадионы? Так массово, как это было во времена Советского Союза, когда все шли, все болели.

Сергей Ковальчук:

У нас внутренний чемпионат, что в хоккее, что в футболе должен быть сильный, должна быть конкуренция. Футбол, интересно чемпионат сейчас смотреть – «Шахтер» играет с БАТЭ. Матч прекрасный, интересно посмотреть. Минское «Динамо» играет, «Слуцк» играет великолепно, «Витебск» играет, брестское «Динамо» нашумевшее с Марадоной. Лучше бы он к нам приехал на открытие стадиона и брестское «Динамо» посмотрел, чем Аргентину с Хорватией. Видите – 0:3 – Аргентина проиграла, к сожалению.

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