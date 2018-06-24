Неизвестная история Брестской крепости. По неэкскурсионным тропам прошла корреспондент СТВ

Новости Беларуси. Дни побед – в самом широком смысле этих слов – вспоминаются куда более охотно, чем дни трагедий, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но без этих, самых неприятных воспоминаний, велик шанс повторения ошибок. На неделе исполнилось 77 лет со дня начала Великой Отечественной войны.

Наш корреспондент вернулась из Брестской крепости, которая первой приняла на себя удар той войны. В руках ведущей кирпич – оттуда, из цитадели. Он датируется XIX веком, на нем даже есть клеймо – «КБЛ». Крепость Брест-Литовская. Анастасия Дехтяр пообещала держать этот кирпич у себя на столе как напоминание о героизме и мужестве всех, кто сражался за Родину.

У легендарных Холмских ворот, расположившись в тени прибрежных деревьев, ведем сокровенный разговор с 7-летним Ромой. Рома Бешанов:

Мне нравится, когда чистое небо над головой, и я не хочу, чтобы в Беларуси больше шла война.

«Мы умрем, но не сдадимся» – выцарапанный штык-ножом крик души на стенах измученной крепости. Это уже историческая классика, но до сих пор, словно острием по сердцу, отзывается каждая буква.

Брестская крепость. Грандиозное, казалось бы, сооружение, построенное еще в середине XIX века. Однако в 40-е ХХ века стратегического да и оборонительного значения, по сути, она не имела.

Сергей Дмитриев, официальный представитель Брестской пограничной группы:

Мы направляемся на кусочек уникальной белорусской земли. Это единственное место, которое является территорией Республики Беларусь, располагается на левой стороне Западного Буга. На острове пограничники держались до 30 июня, то есть больше недели происходили кровопролитные бои.

Остров Пограничный еще 5 лет был назад абсолютно закрытый. Ступала здесь разве что нога дозорных границы.

С 2013 года решением Президента Беларуси объект стал более доступным, сюда разрешено водить экскурсии, однако ворота в зону откроются лишь по спецразрешению. Посему и сейчас это непопулярный туристический маршрут.

Оглушительные взрывы подняли бойцов из кроватей и в белугах – нижнем солдатском белье – наши приняли бой. Всего на острове находилось около 300 человек. Курсанты школы шоферов, пограничники, жили здесь и семьи командиров.

Сергей Дмитриев:

Сейчас здесь всё в таком виде, как было на момент окончания войны.

Наши показали суровый ответный кулак, да так, что фашистам пришлось, пускай и ненадолго, но отступить. За оружие взялись и те, про кого по праву говорят – надежный тыл. Жены и дети военных, как правило, в то время умели обходиться с разными типами оружия. Сергей Дмитриев:

Дочь начальника 9-й погранзаставы героя Советского Союза лейтенанта Кижеватова сама помогала подносить патроны. Фактически была вторым номером пулеметного расчета.

В оврагах, там, где не пролегает туристическая тропа, до сих пор земля выталкивает жуткие доказательства страшной войны. Через асфальт Варшавского тракта пробивается трава. Заросший сейчас, он тогда был истоптан немецкими сапогами. По нему же в августе 41-го уже в захваченную Брестскую крепость ехали Гитлер и Муссолини. Сергей Дмитриев:

Изначально форма была арочного типа. Специально для того, чтобы вожди государств оси не травмировало возможное падение кирпичей из поврежденного здания, немецкими саперами было усилена верхняя часть этих ворот.

На фото – лидеры-завоеватели въезжают на мост к Тереспольским воротам. Справа затылок Муссолини, слева – Гитлера. А вот сцена у разбитой техники.

Тогда главари нацистского логова передвигались в тесном кольце охраны. Ведь среди немцев, оккупировавших крепость, ходили панические слухи якобы о некой неуловимой солдатке.

Прозвали ее Фрау Мит Автомат. По рассказам, она скрывалась в развалинах и тоннелях, нападала ночью на патрули и никогда не промахивалась. А все попытки поймать или убить ее оставались тщетными. Немцы описывали эту женщину так: с запыленным, закопченным лицом, в изодранной одежде, с волосами, давно не чесанными и свалявшимися в колтун. Поэтому второе ее имя было Кудлатая. Кудлатую считали призраком из подземного мира, духом мести и смерти.

Анастасия Дехтяр, СТВ:

Эти стены помнят июнь 41-го. Сегодня здесь колышется на легком штиле паутина, тогда всё содрогалось от артобстрела. Сейчас через Восточный форт не пролегают организованные экскурсионные маршруты, однако и по сей день эти естественные декорации напоминают о той страшной истории.

На этом участке, пожалуй, дольше всех стойко и держали оборону. 400 бойцов из разных частей под командованием майора Петра Гаврилова. 29 июня немцы скинули на неугомонный Восточный форт 2-тонную авиабомбу, названную в простонародье «Сатаной». Гаврилова среди плененных не было. Майору удалось скрыться в казематах и сменить место засады.

Через заросли вала пробираемся к последнему пристанищу отважного майора. Сейчас забытый капонир, похоже, стал укромной гаванью для не слишком чистоплотных гуляющих. На 32-й день войны Петра Гаврилова взяли в плен. Немцы, восхищенные отвагой неубиваемого сопротивленца, Гаврилова не расстреляли. Потом были годы в концлагере и заветная Победа.

Владимир Бешанов, военный историк:

История Брестской крепости пишется с 1942 года, когда были захвачены немецкие документы. Она пишется до сих пор. За последних 10 лет был переведен целый массив немецких документов.

По немецкой фотографии в огромную воронку трупы красноармейцев сбрасывают с телеги военнопленные. С помощью спутников GPS точно определили координаты этого места, раскопали и нашли, по-моему, 42 человека.

Таблички у монумента с подписью «Неизвестный» меняются на имена. Неподалеку от своего последнего укрытия, там, где жизнь и смерть слились воедино, завещал похоронить себя и Герой Советского союза Петр Гаврилов.

Каждый год, преодолевая тысячи километров, приезжает к братской могиле, где похоронен отец, и Малатхан. В тот год она только родилась и папу вживую никогда не видела. А он, защитник Брестской крепости из Ингушетии, пал от немецкого снаряда в первые часы войны.

Малатхан Цечоева, дочь защитника Брестской Крепости:

Отец занял достойное место среди защитников.

В самую длинную ночь в году во имя тех, для кого она стала бесконечной, во имя тех, кто стал примером беззаветной любви к Родине, собирались неравнодушные. Тысячи. Ведь разве 77 лет благодарности – это срок за вечную свободу?

В это же время на поле Кобринского укрепления во имя памяти проигрывают тот самый день. 500 реконструкторов, поделившихся на врагов и своих, пытаются осмыслить, хоть немного прожить слово «война».