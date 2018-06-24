О перспективах развития спорта, ЗОЖе и подготовке кадров. Интервью с министром спорта Сергеем Ковальчуком
Новости Беларуси. За несколько дней до открытия стадиона «Динамо» и на самой церемонии министру спорта и туризма было не до больших интервью, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
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Оно и понятно: работа проделана колоссальная. Но упустить такой информационный повод с прицелом на серьезный разговор было бы непростительно. Поэтому с утра пораньше отправились на пробежку.
Юлия Огнева, СТВ:
Сергей Михайлович, здравствуйте. Это ваш традиционный маршрут? Сколько пробегаете?
Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:
Да, традиционный. В зависимости от настроения, 5-7 километров. Сегодня километров 6, наверное, будет, вы не дали километр добежать.
Юлия Огнева, СТВ:
100 дней, даже больше, вы уже в должности. Успели уже вникнуть так, чтобы понимать, разбираться, в чем основные проблемы, и на чем сосредоточите внимание?
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Сергей Ковальчук:
Чтобы вникнуть очень глубоко, для этого, наверное, надо очень много времени. Но основные аспекты и моменты, направления, цели, задачи, структура – всё понятно. Есть специалисты, ставку делаем на профессионалов. Если смотреть тактически на ближайшую перспективу, то в летних видах спорта это футбол, легкая атлетика, в зимних видах спорта – биатлон, фристайл, хоккей. В ближайшее время, я думаю даже на следующей неделе, будет много таких интересных моментов. В хоккее будут определенные моменты.
Возможности для занятий есть и фигурным катанием. Вы смотрите, сколько государство сегодня уделяет внимания, на каком уровне, как трепетно к спорту относится. Мы должны давать результат.
Юлия Огнева, СТВ:
Что важнее: спорт высоких достижений или повсеместное увлечение здоровым образом жизни?
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Сергей Ковальчук:
Свою позицию выскажу. Увлечение спортом людей. Чем больше людей будет в спорте, тем общество наше будет здоровее. Мало людей бегает сегодня, а я не зависимо от них бегаю. Я всю жизнь свою бегаю.
Юлия Огнева:
Залог будущих побед – все-таки детский спорт. В каком направлении планируется его развитие в Беларуси?
Сергей Ковальчук:
У нас маленькая страна, мы не должны распыляться. У нас должны быть центры, в них должны быть отделения, в отделениях должны быть дети. По каждому виду спорта, к примеру, определились мы, что биатлон условно развиваем в Сенно, Новогрудке, Новополоцке, Могилеве, Витебске, Минске. Там должны быть хорошие тренеры, там должны быть по возрастам выстроены группы подготовки. На совещании по зимним видам спорта эту тему обсуждали.
В перспективе планируется совещание по летним видам спорта. Тоже, я думаю, состоится принципиальный разговор. У нас к 1 сентября стоит задача по зимним видам спорта выполнить первый этап подготовки – это ратраки, заливочные машины, лыжи, свои ботинки для лыж, роликовые коньки свои. Мы должны всё это показать.