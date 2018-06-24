О перспективах развития спорта, ЗОЖе и подготовке кадров. Интервью с министром спорта Сергеем Ковальчуком

Новости Беларуси. За несколько дней до открытия стадиона «Динамо» и на самой церемонии министру спорта и туризма было не до больших интервью, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. «Достойно проведём эти Игры». Сергей Ковальчук о готовности Беларуси ко II Европейским играм

Оно и понятно: работа проделана колоссальная. Но упустить такой информационный повод с прицелом на серьезный разговор было бы непростительно. Поэтому с утра пораньше отправились на пробежку. Юлия Огнева, СТВ:

Сергей Михайлович, здравствуйте. Это ваш традиционный маршрут? Сколько пробегаете?

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:

Да, традиционный. В зависимости от настроения, 5-7 километров. Сегодня километров 6, наверное, будет, вы не дали километр добежать. Юлия Огнева, СТВ:

100 дней, даже больше, вы уже в должности. Успели уже вникнуть так, чтобы понимать, разбираться, в чем основные проблемы, и на чем сосредоточите внимание? Как вернуть болельщиков на стадионы, и поможет ли Марадона брестскому футболу? Комментарий министра спорта

Сергей Ковальчук:

Чтобы вникнуть очень глубоко, для этого, наверное, надо очень много времени. Но основные аспекты и моменты, направления, цели, задачи, структура – всё понятно. Есть специалисты, ставку делаем на профессионалов. Если смотреть тактически на ближайшую перспективу, то в летних видах спорта это футбол, легкая атлетика, в зимних видах спорта – биатлон, фристайл, хоккей. В ближайшее время, я думаю даже на следующей неделе, будет много таких интересных моментов. В хоккее будут определенные моменты. Возможности для занятий есть и фигурным катанием. Вы смотрите, сколько государство сегодня уделяет внимания, на каком уровне, как трепетно к спорту относится. Мы должны давать результат. Юлия Огнева, СТВ:

Что важнее: спорт высоких достижений или повсеместное увлечение здоровым образом жизни? Министр спорта учил ведущую программы «Неделя», как нужно правильно бегать