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«Достойно проведём эти Игры». Сергей Ковальчук о готовности Беларуси ко II Европейским играм

24 июня 2018 19:09
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Новости Беларуси. Ведущая программы «Неделя» Юлия Огнева пообщалась с министром спорта Беларуси. 

Юлия Огнева, СТВ:
От церемонии открытия до закрытия II Европейских игр – мы все в ожидании этих Игр. Насколько сейчас инфраструктурно готова Беларусь, и насколько готовы спортсмены? Какие задачи вы ставите перед спортсменами?

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:
Перед спортсменами всегда, независимо от того, какие это игры – Европейские или не Европейские, Олимпийские – ставятся самые высокие задачи. Спортсмен для того и готовится, чтобы выступать достойно, представлять страну, побеждать. Подготовка к Европейским играм у нас идет планово. Сейчас у нас шефы миссий будут с 9 по 12 июля здесь, пресс-тур представителей прессы будет в Минске. Объекты готовятся, люди работают, дирекция свою функцию выполняет. Я думаю, что мы достойно подготовимся и достойно проведем эти Игры.

Полный текст интервью с министром спорта и туризма здесь

# Европейские игры # Сергей Ковальчук # Фотофакт

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