«Достойно проведём эти Игры». Сергей Ковальчук о готовности Беларуси ко II Европейским играм

Новости Беларуси. Ведущая программы «Неделя» Юлия Огнева пообщалась с министром спорта Беларуси.

Юлия Огнева, СТВ:

От церемонии открытия до закрытия II Европейских игр – мы все в ожидании этих Игр. Насколько сейчас инфраструктурно готова Беларусь, и насколько готовы спортсмены? Какие задачи вы ставите перед спортсменами?

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:

Перед спортсменами всегда, независимо от того, какие это игры – Европейские или не Европейские, Олимпийские – ставятся самые высокие задачи. Спортсмен для того и готовится, чтобы выступать достойно, представлять страну, побеждать. Подготовка к Европейским играм у нас идет планово. Сейчас у нас шефы миссий будут с 9 по 12 июля здесь, пресс-тур представителей прессы будет в Минске. Объекты готовятся, люди работают, дирекция свою функцию выполняет. Я думаю, что мы достойно подготовимся и достойно проведем эти Игры.