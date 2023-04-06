Министр по молодёжной политике Запорожской области: инструменты, как помочь развиваться, просты и понятны

Антон Тицкий, министр по молодежной политике Запорожской области:

У нас работает 10 федеральных общественных организаций на территории Запорожской области. Росмолодежь, Федеральное агентство по делам молодежи – структура, которая уже достаточно давно работает в России. И инструменты по тому, как помочь молодому человеку развиваться и самореализовываться в нашей стране, просты и понятны. Есть разные общественные организации, объединения для творческой молодежи. Патриотические, которые занимаются сохранением памяти о Великой Отечественной войне, российские студенческие отряды, которые занимаются тем, что дают ребятам возможность работать на самых интересных и крупных объектах, которые строятся и работают. Я имею в виду атомную отрасль, РЖД, «Роскосмос» и так далее. Большая палитра для самореализации. А «Юг Молодой» – это такая платформа региональная, которая в Запорожской и Херсонской областях объединяет ребят по принципу региональности. Молодой человек, который приходит к нам, с кем мы начинаем взаимодействовать, становится членом «Юга Молодого», а потом мы, исходя из его желаний, компетенций и видения будущего, интегрируем его в работу более крупных всероссийских общественных организаций. Он реализовал за это время сотни мероприятий: от помощи ветеранам Великой Отечественной войны, которых не так много на территории наших регионов, до крупных уличных акций, акций гуманитарной помощи в территориях Запорожской области, которые находятся под постоянными обстрелами. Это и вывоз беженцев из Херсона при эвакуации. Много чего есть рассказать.

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