Должны понимать друг друга без слов. Как тренируют региональную группировку войск Беларуси и России?

Ответ на резкое обострение ситуации на западном направлении. Региональная группировка войск Беларуси и России сегодня стала оборонительным щитом Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На наших полигонах продолжается боевое слаживание соединений и воинских частей. Как проходят тренировки белорусских и российских бойцов? Расскажет Глеб Прокофьев.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Ситуация у западных рубежей Союзного государства обостряется. Адекватный ответ на происходящее – решение президентов Беларуси и России. Осенью 2022 года региональная группировка войск развернута на территории нашей страны.

Сейчас ведется подготовка военнослужащих региональной группировки войск. Занятия проходят сразу на нескольких белорусских полигонах и участках местности. Для этого созданы все необходимые условия. В том числе современная учебно-материальная база и тренажерные комплексы. Программа обучения учитывает также опыт ведения боевых действий СВО.

Инструктор Вооруженных сил России:

Местность для нас совершенно незнакомая, местность лесистая, болотистая. Соответственно, песчаный грунт, это вносит свои коррективы. Большое применение новых видов вооружений – квадрокоптеров с применением артиллерии, боевых машин. И все это используем в ночное время. С соблюдением, согласованием и привлечением белорусской стороны, помощи различных подразделений, родов войск.

Военнослужащие на практике отрабатывают ведение боя в различных условиях. К примеру, в лесополосе. Здесь оттачивается все до мелочей: слаженность группы, действия бойца во время атаки и штурма. Условия максимально приближены к боевым.

Инструктор Вооруженных сил России:

Здесь мы создали такую полосу, приближенную к боевым, то есть мы учим солдат действовать по-боевому: как действовать, где присесть, где лечь, как поменять магазин. Военнослужащие должны общаться между собой, понимать друг друга – сначала голосом, а потом уже без слов.

Глеб Прокофьев:

Борьба с противником может развернуться где угодно. Здесь бойцы отрабатывают боевые действия в городе.

На полигоне соорудили элемент разрушенного здания с лестницами и окнами. Отрабатывается стрельба из различных положений. Для обучаемых инструкторы подготовили немало сюрпризов.

Инструктор Вооруженных сил Беларуси:

Сложности заключаются в том, что лестница немножко неудобная. Это связано с тем, что здание разрушается во время выстрелов, штурма. У бойцов очень хорошая подготовка. Люди действительно понимают, что от них хотят, требуют.

Бойцов группировки обучают более полутысячи белорусских инструкторов. В основе тренировок – владение различными видами вооружения, ведение боевых действий с использованием беспилотников и других современных образцов техники.

Инструктор Вооруженных сил Беларуси:

Военнослужащие достаточно мотивированные, есть желание обучаться. Они его проявляют: работают, обучаются. Некоторые мало имеют опыта либо что-то забыли, и мы даем новые знания, чтобы они что-то вспомнили либо изучили с нуля.

Инструктор Вооруженных сил Беларуси:

У нас очень проявляют интерес. И навыки с каждым разом совершенствуются все больше и больше.

Тем временем вблизи рубежей Союзного государства НАТО продолжает наращивать военный потенциал. Польша и страны Балтии совершенствуют военную инфраструктуру. Уровень угроз по отношению к Беларуси и России повышается. Ситуация обязывает нас держать порох сухим. Учитывается опыт СВО. Беларусь и Россия развивают единую систему военной безопасности (подробнее тут).

Подготовка региональной группировки войск – задача ключевая. Проводится под личным контролем главнокомандующего. Теме обеспечения национальной безопасности отдельное внимание Президент уделил во время Послания белорусскому народу и парламенту.