Министр образования: от осведомлённости родителей будет зависеть успешность приёмной кампании

Новости Беларуси. О нюансах будущей вступительной кампании. Министерство образования совместно с республиканской организацией «Белая Русь» запустило серию диалоговых площадок по разъяснению родителям абитуриентов новых правил поступления в вузы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие родительские собрания планируют проводить до конца декабря. Первое состоялось 13 декабря на базе БГТУ.

Подобные диалоговые площадки пройдут во всех регионах страны. Каждый имеет равные права на получение образования. Поэтому и разъяснительная работа по законодательным новшествам должна пройти со всеми. На первой встрече – активисты «Белой Руси», они же педагоги университета, и родители будущих выпускников. Диалог получился содержательным.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Те нюансы, которые сегодня волнуют родительскую общественность, мы будем озвучивать. Я думаю, это вопросы этапности проведения, как общая аттестация за курс нашей школы, так и проведение вступительной кампании. Потому что фактически тот подход, который сегодня будет уже реализован в рамках Указа главы государства, он определяет целый ряд различных траекторий в зависимости от того, куда молодой человек хочет идти учиться. Поэтому полагаю, что, насколько более осведомленные будут родители об особенностях каждой этой траектории, будет зависеть, в общем-то говоря, и успешность, результативность приемной кампании.