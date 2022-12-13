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Министр образования: от осведомлённости родителей будет зависеть успешность приёмной кампании

13 декабря 2022 16:50
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Новости Беларуси. О нюансах будущей вступительной кампании. Министерство образования совместно с республиканской организацией «Белая Русь» запустило серию диалоговых площадок по разъяснению родителям абитуриентов новых правил поступления в вузы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие родительские собрания планируют проводить до конца декабря. Первое состоялось 13 декабря на базе БГТУ.

Минобр и «Белая Русь» проведут родительские собрания и расскажут о нюансах вступительной кампании.

Министр образования: от осведомлённости родителей будет зависеть успешность приёмной кампании-1

Подобные диалоговые площадки пройдут во всех регионах страны. Каждый имеет равные права на получение образования. Поэтому и разъяснительная работа по законодательным новшествам должна пройти со всеми. На первой встрече – активисты «Белой Руси», они же педагоги университета, и родители будущих выпускников. Диалог получился содержательным.

Министр образования: от осведомлённости родителей будет зависеть успешность приёмной кампании-4

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
Те нюансы, которые сегодня волнуют родительскую общественность, мы будем озвучивать. Я думаю, это вопросы этапности проведения, как общая аттестация за курс нашей школы, так и проведение вступительной кампании. Потому что фактически тот подход, который сегодня будет уже реализован в рамках Указа главы государства, он определяет целый ряд различных траекторий в зависимости от того, куда молодой человек хочет идти учиться. Поэтому полагаю, что, насколько более осведомленные будут родители об особенностях каждой этой траектории, будет зависеть, в общем-то говоря, и успешность, результативность приемной кампании.

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# Вступительная кампания # общество # Глеб Прокофьев # Андрей Иванец # Александр Лукашенко # Фотофакт

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