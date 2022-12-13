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Минобр и «Белая Русь» проведут родительские собрания и расскажут о нюансах вступительной кампании

13 декабря 2022 16:55
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Новости Беларуси. О нюансах будущей вступительной кампании. Министерство образования совместно с республиканской организацией «Белая Русь» запустило серию диалоговых площадок по разъяснению родителям абитуриентов новых правил поступления в вузы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие родительские собрания планируют проводить до конца декабря. Первое состоялось 13 декабря на базе БГТУ.

Подробности в материале Глеба Прокофьева.

Минобр и «Белая Русь» проведут родительские собрания и расскажут о нюансах вступительной кампании-1

Ольга Гладкая, мама абитуриентки:
Каким образом будет проходить эта кампания? Как будет организована, что будет включать в себя, как будет оцениваться? Каким образом будет проходить вступительная кампания в высшие учебные заведения?

Минобр и «Белая Русь» проведут родительские собрания и расскажут о нюансах вступительной кампании-4

Ольга Гладкая, как и другие родители, пришла на собрание с целым списком вопросов. Нюансов немало и хочется получить разъяснение по каждому из них. От нововведений кипит голова, как на экзамене у абитуриента. Но, несмотря на это, уже можно выделить массу плюсов для будущих студентов.

Минобр и «Белая Русь» проведут родительские собрания и расскажут о нюансах вступительной кампании-7

Игорь Швайба, отец абитуриента:
Все-таки уменьшение количества экзаменов, известно уже, какие будут предметы сдаваться. Они позволяют более предметно и качественно подготовиться к ним.

Минобр и «Белая Русь» проведут родительские собрания и расскажут о нюансах вступительной кампании-10

Ольга Гладкая:
Так как количество экзаменов все-таки становится меньше, то и у ребенка, и даже у родителя есть возможность сконцентрироваться на том, что очень важно в этот момент, на какие предметы нужно обратить внимание.

Минобр и «Белая Русь» проведут родительские собрания и расскажут о нюансах вступительной кампании-13

Среди основных новаций – два выпускных экзамена вместо четырех, которые пройдут в форме тестов в специальных пунктах проведения. Там же выпускники сдадут необязательный экзамен – ЦТ, который нужен им для поступления в профильный вуз. Значительно расширены возможности поступления в университеты без экзамена или вне конкурса для одаренной молодежи. Еще одно новшество – обязательная характеристика для выпускников средней школы или колледжа при поступлении в вуз.

Министр образования: от осведомленности родителей будет зависеть успешность приемной кампании. Подробнее.

Минобр и «Белая Русь» проведут родительские собрания и расскажут о нюансах вступительной кампании-16

Глеб Прокофьев, корреспондент:
Понятно одно, что новшеств в эту вступительную кампанию немало. Соответственно, немало вопросов от абитуриентов и их родителей. Получить разъяснения можно не только на родительских собраниях «Белой Руси», но и позвонив на горячую линию Министерства образования. Или найти подробную информацию на сайте ведомства.

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# Вступительная кампания # общество # Глеб Прокофьев # Андрей Иванец # Ольга Гладкая # Игорь Швайба # Фотофакт

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