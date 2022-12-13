Минобр и «Белая Русь» проведут родительские собрания и расскажут о нюансах вступительной кампании

Новости Беларуси. О нюансах будущей вступительной кампании. Министерство образования совместно с республиканской организацией «Белая Русь» запустило серию диалоговых площадок по разъяснению родителям абитуриентов новых правил поступления в вузы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие родительские собрания планируют проводить до конца декабря. Первое состоялось 13 декабря на базе БГТУ. Подробности в материале Глеба Прокофьева.

Ольга Гладкая, мама абитуриентки:

Каким образом будет проходить эта кампания? Как будет организована, что будет включать в себя, как будет оцениваться? Каким образом будет проходить вступительная кампания в высшие учебные заведения?

Ольга Гладкая, как и другие родители, пришла на собрание с целым списком вопросов. Нюансов немало и хочется получить разъяснение по каждому из них. От нововведений кипит голова, как на экзамене у абитуриента. Но, несмотря на это, уже можно выделить массу плюсов для будущих студентов.

Игорь Швайба, отец абитуриента:

Все-таки уменьшение количества экзаменов, известно уже, какие будут предметы сдаваться. Они позволяют более предметно и качественно подготовиться к ним.

Ольга Гладкая:

Так как количество экзаменов все-таки становится меньше, то и у ребенка, и даже у родителя есть возможность сконцентрироваться на том, что очень важно в этот момент, на какие предметы нужно обратить внимание.

Среди основных новаций – два выпускных экзамена вместо четырех, которые пройдут в форме тестов в специальных пунктах проведения. Там же выпускники сдадут необязательный экзамен – ЦТ, который нужен им для поступления в профильный вуз. Значительно расширены возможности поступления в университеты без экзамена или вне конкурса для одаренной молодежи. Еще одно новшество – обязательная характеристика для выпускников средней школы или колледжа при поступлении в вуз. Министр образования: от осведомленности родителей будет зависеть успешность приемной кампании. Подробнее.