Что такое внутренний экзамен в вузе? Рассказала первый замминистра образования

Новости Беларуси. В студии программы « Постскриптум » Марина Васько, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, и Ирина Старовойтова, первый заместитель министра образования Беларуси.

Ирина Старовойтова, первый заместитель министра образования Беларуси:

Ребята, сдав ЦЭ, могут принимать участие, это до 12 июня, в целевом конкурсе по целевому набору, где будет сдаваться внутренний экзамен.

Юлия Бешанова, ведущая:

Что значит внутренний экзамен? Возникает ощущение, что целевики фактически поступают просто по баллу аттестата.

Ирина Старовойтова:

Нет, это устная форма экзамена. Ребята тянут билет, готовятся для ответа по этому билету. И комиссии отвечают. То есть это традиционный внутренний устный экзамен.

Юлия Бешанова:

Внутренний устный экзамен по какому-то профильному предмету?