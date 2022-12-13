Что такое внутренний экзамен в вузе? Рассказала первый замминистра образования

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Марина Васько, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, и Ирина Старовойтова, первый заместитель министра образования Беларуси.
Централизованный экзамен пройдет для 11-классников впервые. Как психологически подготовиться? Читайте далее.
Ирина Старовойтова, первый заместитель министра образования Беларуси:
Ребята, сдав ЦЭ, могут принимать участие, это до 12 июня, в целевом конкурсе по целевому набору, где будет сдаваться внутренний экзамен.
Юлия Бешанова, ведущая:
Что значит внутренний экзамен? Возникает ощущение, что целевики фактически поступают просто по баллу аттестата.
Ирина Старовойтова:
Нет, это устная форма экзамена. Ребята тянут билет, готовятся для ответа по этому билету. И комиссии отвечают. То есть это традиционный внутренний устный экзамен.
Юлия Бешанова:
Внутренний устный экзамен по какому-то профильному предмету?
ЦЭ будет на основе только школьной программы? Вот как изменится тестовая работа – подробности.
Ирина Старовойтова:
По одному из профильных предметов. По первому профильному.
Юлия Бешанова:
Это устанавливает непосредственно вуз?
Ирина Старовойтова:
Это можно увидеть в порядках приема. Порядки приема – на сайтах вузов. Так указан первый профильный предмет.
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