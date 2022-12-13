ЦЭ будет на основе только школьной программы? Вот как изменится тестовая работа

Юлия Бешанова, ведущая: Составляться этот централизованный экзамен будет на основе только школьной программы? Мы говорили не так давно о том, что, чтобы поступить, необходимо привлекать посторонних учителей, репетиторство. Это было достаточно распространено. Сейчас как будут обстоять дела?

Марина Васько, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

В основе такой тестовой работы, безусловно, лежит школьная программа. На это делают особый акцент. И тестовая работа несколько изменится. Станет меньше часть А, которая предполагает выбор учащимся определенных вариантов ответа, и увеличится часть Б, где учащемуся необходимо написать определенное слово, цифру. В любом случае заданий станет несколько меньше. Эта работа не будет сложнее, чем работа на ЦТ. Олимпиадные задания включаться не будут, как и задания повышенного уровня.