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ЦЭ будет на основе только школьной программы? Вот как изменится тестовая работа

13 декабря 2022 16:18
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Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Марина Васько, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, и Ирина Старовойтова, первый заместитель министра образования Беларуси.

ЦЭ будет на основе только школьной программы? Вот как изменится тестовая работа-1

Юлия Бешанова, ведущая:
Составляться этот централизованный экзамен будет на основе только школьной программы? Мы говорили не так давно о том, что, чтобы поступить, необходимо привлекать посторонних учителей, репетиторство. Это было достаточно распространено. Сейчас как будут обстоять дела?

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ЦЭ будет на основе только школьной программы? Вот как изменится тестовая работа-4

Марина Васько, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
В основе такой тестовой работы, безусловно, лежит школьная программа. На это делают особый акцент. И тестовая работа несколько изменится. Станет меньше часть А, которая предполагает выбор учащимся определенных вариантов ответа, и увеличится часть Б, где учащемуся необходимо написать определенное слово, цифру. В любом случае заданий станет несколько меньше. Эта работа не будет сложнее, чем работа на ЦТ. Олимпиадные задания включаться не будут, как и задания повышенного уровня.

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# Образование в Беларуси # общество # Юлия Бешанова # Марина Васько # Фотофакт

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