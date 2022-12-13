Выпускные экзамены в школах пройдут по новой системе. Разложили по полочкам, кому что нужно сдавать

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Марина Васько, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, и Ирина Старовойтова, первый заместитель министра образования Беларуси. Юлия Бешанова, ведущая:

Говорить мы будем на очень актуальную тему в преддверии Нового года. Наверное, главная тема в образовании – наши выпускники опять будут поступать по новым правилам. Хотелось бы начать с того, для чего эта реформа будет претворена в жизнь. Ведь, казалось бы, только отработали централизованное тестирование и только все уже приняли и поняли такие условия, на которых поступать. И тут опять реформа. Для чего? Для чего ввели изменения для выпускников школ?

Ирина Старовойтова, первый заместитель министра образования Беларуси:

Это было связано с тем, что наблюдалась определенная перегрузка ребят, 11-классников, которые завершали обучение, получали аттестат, сдавали экзамены. И между тем им параллельно нужно было готовиться к поступлению в высшее учебное заведение, когда форма выпускных экзаменов и форма сдачи экзаменов во вступительной кампании отличалась. Поэтому в первую очередь были направлены такие изменения в аттестации школьников, подходах в связи с необходимостью унификации подходов, уменьшения нагрузки на ребят, завершающих 11-й класс. И, конечно же, профориентационная работа, потому что есть целый ряд изменений, связанных с новыми подходами. Как следствие ребятам необходимо будет, определяясь в перечне дисциплин централизованного экзамена, уже понимать, на какую специальность они будут поступать, в какое высшее учебное заведение и какие профильные дисциплины для этой специальности необходимы. Какие экзамены будут сдавать 9-классники? Юлия Бешанова:

Я так понимаю, что общие экзамены, проверка базовых знаний будет теперь проходить в 9-м классе. То есть больше нагрузка на 9-классников? Ирина Старовойтова:

Да, по завершении 9 классов ребятам нужно будет сдавать больше экзаменов: русский – изложение, белорусский язык – изложение, математика – контрольная работа. И история Беларуси устно. Юлия Бешанова:

Давайте обозначим общие подходы. Что сдают выпускники в 11-м классе? Что сдают выпускники в 11-м классе и как проходит вступительная кампания в вуз?

Ирина Старовойтова:

Итак, в 11-м классе сдаются два централизованных экзамена. Первый экзамен – русский или белорусский язык (на выбор ученика). И второй экзамен – опять же, выбор ученика, но это может быть любой предмет. Ученик при этом должен понимать, что этот предмет должен являться либо первым, либо вторым профильным для поступления на ту специальность, которую он выбрал. Потому что одновременно с аттестацией школьника, получением аттестата в итоге, он получит еще и сертификат с определенной суммой баллов по этому предмету, которую он может предоставить в приемную комиссию вместе с сертификатом ЦТ по другому предмету из двух профильных на эту специальность, средний балл аттестата и характеристику. Юлия Бешанова:

То есть фактически ребенок, сдавая выпускные экзамены, сдает сразу и вступительные экзамены. Ирина Старовойтова:

По сути, можно сказать, что и так. Но на самом деле в первую очередь он аттестуется за обучение 11 лет в школе. Первоочередное – это получение аттестата. Юлия Бешанова:

Когда ребенок сдавал, допустим, чуть хуже или чуть лучше выпускной экзамен, всегда была возможность еще сдать экзамен, тот же русский язык, на вступительных испытаниях, получить другой балл и уже это предоставить в приемную комиссию. Ирина Старовойтова:

На вступительных испытаниях ранее он сдавал ЦТ, где получал оценку и предоставлял сертификат. Никаких других вариантов – два раза, три раза и так далее – не было. Здесь надо понимать, что результат ЦЭ пойдет как средний балл между результатом итоговой оценки годовой и получением оценки за централизованный экзамен. Средний балл пойдет в аттестат. Точно так же, как и в целом средний балл аттестата влияет на общую сумму баллов по конкурсу. Тут, во-первых, справедливость. Это реальная его оценка как итог, аккумуляция знаний, которые он получил за 11 лет обучения.

Юлия Бешанова:

Как часто говорят, «учитель придирается и занижает мне баллы». Тут уже… Ирина Старовойтова:

В данном случае это невозможно. Но еще раз повторяю: учитывается в том числе и годовая оценка, которую он получает в течение года. Играют значение четвертные оценки, итоговая контрольная работа. Юлия Бешанова:

Все суммируется, делится и средний балл получаем в аттестат. Юлия Бешанова:

Русский и белорусский язык тоже в тестовой форме. Это не диктант, не изложение, это тестовая форма. Ирина Старовойтова:

Да, совершенно верно. По русскому или белорусскому языку тоже будет сдаваться централизованный экзамен в форме теста. Насколько сложно школам перестроиться на такую форму работы?