Министр экономики: для производителей электромобилей будет нулевая ставка НДС
Новости Беларуси. О ценах и зарплатах, защите персональных данных и электромобилях. Александр Лукашенко провел совещание с руководством Совмина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Можно постоянно издавать новые циркуляры и инструкции. Но ковид этим не победить. Только создается определенное напряжение в обществе. Надо реально работать.
Уже общаясь с журналистами, министр экономики посоветовал покупать электромобиль до 2025 года. Именно до этого времени будут созданы беспрецедентные меры поддержки. За время действия указа Президента в стране уже купили 5 700 электромобилей. А еще за три года прогнозируется рост транспорта на электротяге до 100 тысяч машин. Уже до конца 2021 года в стране появится 600 зарядных станций. А для производителей и дилеров – нулевой НДС несколько лет.
Александр Червяков, министр экономики Беларуси:
Те нормы Указа, которые сегодня существуют, будут распространяться не только на легковой транспорт, но и на грузовой и пассажирский транспорт. Сразу расширяем спектр, под который попадают и юридические лица – это бизнес в первую очередь. Тем самым мы расширяем поле действия Указа. И второй момент, он касается самих мер стимулирования – это нулевой НДС для производителей, тех, кто будет производить электромобили и ввозить комплектующие. Для них будет нулевая ставка НДС. Во-вторых, глава государства еще раз поручил пересмотреть те льготы, которые мы предлагаем для потребителей, продавцов, именно всю эту цепочку.
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