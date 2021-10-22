Министр экономики: для производителей электромобилей будет нулевая ставка НДС

Новости Беларуси. О ценах и зарплатах, защите персональных данных и электромобилях. Александр Лукашенко провел совещание с руководством Совмина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Можно постоянно издавать новые циркуляры и инструкции. Но ковид этим не победить. Только создается определенное напряжение в обществе. Надо реально работать.

Уже общаясь с журналистами, министр экономики посоветовал покупать электромобиль до 2025 года. Именно до этого времени будут созданы беспрецедентные меры поддержки. За время действия указа Президента в стране уже купили 5 700 электромобилей. А еще за три года прогнозируется рост транспорта на электротяге до 100 тысяч машин. Уже до конца 2021 года в стране появится 600 зарядных станций. А для производителей и дилеров – нулевой НДС несколько лет.