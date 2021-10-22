Андрей Павлюченко: вы имеете право потребовать информацию о том, что будет происходить с вашими персональными данными

Новости Беларуси. Активно говорить о защите данных белорусов начали еще в 2016 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С 15 ноября наконец-то вступает в силу закон, который был принят в мае. За его соблюдением будет следить отдельная структура. Но речь идет не о наказании, речь прежде всего о профилактике и повышении уровня грамотности в киберпространстве.

Андрей Павлюченко, начальник Оперативно-аналитического центра при Президенте Беларуси:

Этот орган будет самостоятельный. Согласно закону, руководитель утверждается Президентом. И это международное положение о том, чтобы этот орган был не зависим ни от кого. С точки зрения закона, вы как человек, который будет оставлять свои персональные данные, имеете право знать, кто ими воспользуется, в каких целях. И имеете право потребовать у организации или у госоргана информацию, что будет происходить с вашими персональными данными. Эта наша создаваемая структура как раз и будет заниматься тем, что она будет контролировать правильность и четкое исполнение закона в этой сфере.

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