Храпите во сне? Это может быть признаком апноэ! Рассказываем, почему нужно срочно обратиться к врачу

Многие люди даже не подозревают, что страдают от апноэ. При таком опасном состоянии временно останавливается дыхание во время сна. Это может происходить многократно в течение всей ночи. К признакам апноэ относят громкий храп, а также внезапное пробуждение с ощущением удушья.

Борис Давидюк, врач-оториноларинголог медицинского центра «Нордин»:

Человек спит, дышит, громко храпит – и тут задержка дыхания. То есть человек, когда спит, из-за периодов апноэ, когда он не может погрузиться в ту фазу сна, при которой он будет отдыхать. Его близкие могут отмечать, что были задержки дыхания. А сам человек может с утра отмечать, допустим, что неосвежающий сон, головная боль, повышенное давление. И когда идет остановка дыхания, есть такое понятие, как десатурация. То есть кровь перестает насыщаться кислородом. При падении уровня кислорода в крови человек может даже впасть в кому. Самым частым считается обструктивное апноэ, которая возникает, когда мышцы горла расслабляются и блокируют дыхательные пути. Другой тип – центральное апноэ, встречается реже и связан с нарушениями в работе нервной системы, которая отвечает за контроль над дыханием во время сна.

Наталья Шерель, врач-кардиолог медицинского центра «Нордин»:

Наш организм при апноэ испытывает очень сильное кислородное голодание. Поэтому хронические и острые нарушения кислородного питания мозга ведут к тому, что может обостряться артериальная гипертензия, возникать ишемическая болезнь сердца, нарушение ритма, иногда даже ведет к внезапной сердечной смерти. Храп является грозным предвестником каких-то проблем в организме, и поэтому при возникновении храпа нужно обязательно обращаться к специалисту.

Для точного диагноза врач может назначить полисомнографию. Это исследование сна, которое проводится при помощи специальных датчиков, закрепленных на различных частях тела спящего человека. Во время теста специалисты отслеживают уровень кислорода, частоту сердечных сокращений и движение тела. Борис Давидюк:

Чаще всего это искривленная носовая перегородка, хронический ринит. То есть выравниваем носовую перегородку и уменьшаем слизистую нижних носовых раковин, чтобы человек мог дышать свободно. Таким образом, люди начинают дышать, то есть либо храп уменьшается, либо исчезает. Если у человека имеются эндокринные заболевания, то есть если гипофункция щитовидной железы, если ожирение выраженное, то есть сахарный диабет, тоже это приведет к развитию храпа, апноэ. Избыточный вес считается одним из главных факторов риска. Сбросив лишние килограммы, вы можете заметно уменьшить симптомы такого расстройства.