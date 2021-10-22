«Опаснее, чем российские танки». Юрий Воскресенский рассказал, как его не пустили в Украину

Новости Беларуси. Как так получилось, что Юрий Воскресенский стал угрозой национальной безопасности Украины? Накануне руководителя «Круглого стола демократических сил» в Беларуси развернули на границе, когда он ехал в Киев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако ситуация, мягко говоря, абсурдная. Юрий Воскресенский был приглашен официальным Киевом принять участие в экономической дискуссии. Но вместо диалога получил на границе отметку в паспорт о запрете въезда в Украину до 2024 года. В программе «Клуб редакторов» на «Беларусь 1» Юрий Воскресенский рассказал о демократии по-украински.

Юрий Воскресенский, директор информационно-аналитического учреждения «Круглый стол демократических сил»:

Сегодня они делили нашу электроэнергию. Оказывается, в Киеве сегодня проходит аукцион. И они ее уже поделили.

Андрей Кривошеев, председатель Белорусского союза журналистов:

Запрещен въезд в Украину сроком до 2024 года. Вот, какой вы, оказывается, опасный.

Юрий Воскресенский:

Опаснее, чем российские танки. Я связываю это с тем, что тут вмешались экономические интересы тех, кто поделил нашу энергию. То есть традиционно на этих ресурсах, на этом рынке энергетического углеводородного сырья сидят украинские олигархи.