«Опаснее, чем российские танки». Юрий Воскресенский рассказал, как его не пустили в Украину
Новости Беларуси. Как так получилось, что Юрий Воскресенский стал угрозой национальной безопасности Украины? Накануне руководителя «Круглого стола демократических сил» в Беларуси развернули на границе, когда он ехал в Киев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Однако ситуация, мягко говоря, абсурдная. Юрий Воскресенский был приглашен официальным Киевом принять участие в экономической дискуссии. Но вместо диалога получил на границе отметку в паспорт о запрете въезда в Украину до 2024 года. В программе «Клуб редакторов» на «Беларусь 1» Юрий Воскресенский рассказал о демократии по-украински.
Юрий Воскресенский, директор информационно-аналитического учреждения «Круглый стол демократических сил»:
Сегодня они делили нашу электроэнергию. Оказывается, в Киеве сегодня проходит аукцион. И они ее уже поделили.
Андрей Кривошеев, председатель Белорусского союза журналистов:
Запрещен въезд в Украину сроком до 2024 года. Вот, какой вы, оказывается, опасный.
Юрий Воскресенский:
Опаснее, чем российские танки. Я связываю это с тем, что тут вмешались экономические интересы тех, кто поделил нашу энергию. То есть традиционно на этих ресурсах, на этом рынке энергетического углеводородного сырья сидят украинские олигархи.
Ольга Шпилевская, директор представительства МТРК «Мир» в Беларуси:
Заметьте, тоже хочу акцентировать внимание, приглашала вас правящая партия, люди, которые у власти. А СБУ, олигархат дал указание не пускать вас, и вам поставили штамп о недопуске. И правящая партия не смогла в этой ситуации сделать ничего.