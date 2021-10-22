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Александр Карелин сам управлял самым большим трактором МТЗ. И вот, что сказал после

22 октября 2021 19:39
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Новости Беларуси. Расширяет торговые горизонты Минский тракторный завод. 22 октября предприятие посетили сразу две иностранные делегации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Карелин сам управлял самым большим трактором МТЗ. И вот, что сказал после-1

Гости из России – сразу за штурвал самого весомого МТЗ. Под капотом – 450 лошадиных сил. Рулит легенда спорта, один из лучших борцов в истории, Герой России, трехкратный победитель Олимпийских игр и девятикратный чемпион мира по греко-римской борьбе Александр Карелин. Ныне – российский сенатор.  

Александр Карелин сам управлял самым большим трактором МТЗ. И вот, что сказал после-4

Александр Карелин, трехкратный олимпийский чемпион, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса:  
Самый большой агрегат едет мягко, я немножко в футуризм окунулся сейчас. Большая, сильная машина. Понимаю ее основное предназначение. Не скорость главное. Это условия работы и тяговые усилия. Здесь очень хороший, очень мощный, я надеюсь, что имеющий все перспективы агрегат.  

Александр Карелин сам управлял самым большим трактором МТЗ. И вот, что сказал после-7

На белорусский завод делегация в составе российских парламентариев и трейдеров приехала, чтобы и с коллективом встретиться. Все-таки олимпийскую звезду не отпустили без расспросов о спортивной карьере. Если точнее – 13 лет без поражений, 888 схваток, из которых только две проиграны. Гости приехали и по экономическому вопросу – сверить очередную поставку техники.  

Александр Карелин сам управлял самым большим трактором МТЗ. И вот, что сказал после-10

Дмитрий Белайц, генеральный директор ООО «Торговый дом «МТЗ-Сибирь»:  
Торговый дом «МТЗ-Сибирь» сегодня насчитывает 36 дилерских центров по Сибирскому федеральному и Дальневосточному федеральному округу. Наш ежегодный прирост составляет более 15 % в продажах техники. Сегодня мы растем, сегодня белорусской техники не хватает. То есть то, что пытаются донести желтые, серые СМИ и все остальные, что перегружен тракторный завод техникой в Беларуси – это не правда полная. Сегодня очередь стоит из покупателей в России за белорусским трактором. Заявляю это абсолютно ответственно.  

Индонезия уже сделала выбор. Как прошёл приём иностранных делегаций на МТЗ? Читайте здесь.

# Беларусь-Россия # общество # Александр Карелин # Дмитрий Белайц # Анастасия Ярощик-Корниенко # Фотофакт

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