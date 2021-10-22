Александр Карелин сам управлял самым большим трактором МТЗ. И вот, что сказал после

Новости Беларуси. Расширяет торговые горизонты Минский тракторный завод. 22 октября предприятие посетили сразу две иностранные делегации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гости из России – сразу за штурвал самого весомого МТЗ. Под капотом – 450 лошадиных сил. Рулит легенда спорта, один из лучших борцов в истории, Герой России, трехкратный победитель Олимпийских игр и девятикратный чемпион мира по греко-римской борьбе Александр Карелин. Ныне – российский сенатор.

Александр Карелин, трехкратный олимпийский чемпион, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса:

Самый большой агрегат едет мягко, я немножко в футуризм окунулся сейчас. Большая, сильная машина. Понимаю ее основное предназначение. Не скорость главное. Это условия работы и тяговые усилия. Здесь очень хороший, очень мощный, я надеюсь, что имеющий все перспективы агрегат.

На белорусский завод делегация в составе российских парламентариев и трейдеров приехала, чтобы и с коллективом встретиться. Все-таки олимпийскую звезду не отпустили без расспросов о спортивной карьере. Если точнее – 13 лет без поражений, 888 схваток, из которых только две проиграны. Гости приехали и по экономическому вопросу – сверить очередную поставку техники.