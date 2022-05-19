«Влияние СМИ и общества». По каким причинам женщины в возрасте могут начать молодиться?

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу: Вопрос, Алина, вам как специалисту. Почему женщин в возрасте все-таки так тянет молодиться? Что это за нежелание признавать, что возраст наступает на пятки?

Каждый возраст хорош по-своему. Даже в почтенные годы женщина может выглядеть стильно и ухожено. К сожалению, тенденция к излишнему омоложению зачастую приводит к абсурдным последствиям. О том, можно ли стареть красиво и как оставаться модной, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Алина Журкевич, психолог:

Я думаю, что в любом возрасте женщина, девушка хочет выглядеть красиво, ухоженно. Поэтому старается как-то соответствовать нормам, которые транслируют нам, возможно, СМИ. Возможно, какие-то внутренние изменения, которые происходят, толкают ее на какие-то пластические операции, допустим. Но кто-то же не прибегает к этому. Кто-то выбирает такой путь, кто-то – такой. То есть это зависит все от человека, все индивидуально. Нет каких-то таких критериев, которые толкали бы на этот путь или на этот.

Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Какая-то психологическая подоплека же все-таки есть? Говорят о том, что женщина так скрывает свою неуверенность. Свои какие-то комплексы, которые тянутся вереницей уже, казалось бы, в таком почтенном возрасте.

Алина Журкевич:

Конечно, возможно, это неуверенность, вопросы с самооценкой есть. Все же, конечно, влияние СМИ и общества. То, что нам транслируется, показывается – обработки, фотографии. Хочется, конечно же, этому соответствовать, потому что норма сейчас выглядит так, а не иначе.