Короткие юбки и колготы в сеточку – неприлично. Какие вещи есть в гардеробе возрастной модели?

Каждый возраст хорош по-своему. Даже в почтенные годы женщина может выглядеть стильно и ухожено. К сожалению, тенденция к излишнему омоложению зачастую приводит к абсурдным последствиям. О том, можно ли стареть красиво и как оставаться модной, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

У нас в студии Радмила Панфилова, которая как никто знает, что возраст может быть изящным. Ее стиль может дать фору любой молодой девушке. Мы заглянули в ее гардероб, чтобы понаблюдать, что предпочитает именно она.