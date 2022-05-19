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Короткие юбки и колготы в сеточку – неприлично. Какие вещи есть в гардеробе возрастной модели?

19 мая 2022 14:48
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Каждый возраст хорош по-своему. Даже в почтенные годы женщина может выглядеть стильно и ухожено. К сожалению, тенденция к излишнему омоложению зачастую приводит к абсурдным последствиям. О том, можно ли стареть красиво и как оставаться модной, поговорили в ток-шоу «Точки над i».  

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:  
У нас в студии Радмила Панфилова, которая как никто знает, что возраст может быть изящным. Ее стиль может дать фору любой молодой девушке. Мы заглянули в ее гардероб, чтобы понаблюдать, что предпочитает именно она.  

Короткие юбки и колготы в сеточку – неприлично. Какие вещи есть в гардеробе возрастной модели?-1

Здравствуйте, заходите, пожалуйста. Вот это моя королевская кровать. Здесь висят мои вещи. Вот это мои юбочки. Люблю, конечно, юбки короткие, хотелось бы даже короче, но так как все-таки возраст.  

Короткие юбки и колготы в сеточку – неприлично. Какие вещи есть в гардеробе возрастной модели?-4

А вообще, я очень люблю яркие цвета: красный, желтый, зелененький, светло-салатовый – они мне очень подходят. Я же хожу на дыхательную гимнастику. У нас руководитель тоже стилист. Она нам всегда подсказывала, как надеть, что надеть.  

Короткие юбки и колготы в сеточку – неприлично. Какие вещи есть в гардеробе возрастной модели?-7

Эту курточку купила на Новый год. Хотелось что-то такое блестящее.  

Короткие юбки и колготы в сеточку – неприлично. Какие вещи есть в гардеробе возрастной модели?-10

Я люблю такие вещи, это все-таки элегантное. Когда я надевала его, мне делали комплименты.  

Короткие юбки и колготы в сеточку – неприлично. Какие вещи есть в гардеробе возрастной модели?-13

Мне нравятся платья, но юбки мне нравятся больше. Почему? Потому что к одной юбке можно всегда надеть разные блузки. Я хочу сказать, что я видела уже несколько раз, как женщины в возрасте ходят в коротких юбках, колготки в сеточку – это неприлично, это некрасиво, я считаю.  

Короткие юбки и колготы в сеточку – неприлично. Какие вещи есть в гардеробе возрастной модели?-16

А вот это мой любимый наряд. Самое главное, чтобы каждая женщина полюбила себя. Когда она себя любит, она будет красивой, крепкой и здоровой.  

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# Пенсионеры # общество # Алеся Лакина # Радмила Панфилова # Фотофакт

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