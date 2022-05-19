Короткие юбки и колготы в сеточку – неприлично. Какие вещи есть в гардеробе возрастной модели?
Каждый возраст хорош по-своему. Даже в почтенные годы женщина может выглядеть стильно и ухожено. К сожалению, тенденция к излишнему омоложению зачастую приводит к абсурдным последствиям. О том, можно ли стареть красиво и как оставаться модной, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
У нас в студии Радмила Панфилова, которая как никто знает, что возраст может быть изящным. Ее стиль может дать фору любой молодой девушке. Мы заглянули в ее гардероб, чтобы понаблюдать, что предпочитает именно она.
Здравствуйте, заходите, пожалуйста. Вот это моя королевская кровать. Здесь висят мои вещи. Вот это мои юбочки. Люблю, конечно, юбки короткие, хотелось бы даже короче, но так как все-таки возраст.
А вообще, я очень люблю яркие цвета: красный, желтый, зелененький, светло-салатовый – они мне очень подходят. Я же хожу на дыхательную гимнастику. У нас руководитель тоже стилист. Она нам всегда подсказывала, как надеть, что надеть.
Эту курточку купила на Новый год. Хотелось что-то такое блестящее.
Я люблю такие вещи, это все-таки элегантное. Когда я надевала его, мне делали комплименты.
Мне нравятся платья, но юбки мне нравятся больше. Почему? Потому что к одной юбке можно всегда надеть разные блузки. Я хочу сказать, что я видела уже несколько раз, как женщины в возрасте ходят в коротких юбках, колготки в сеточку – это неприлично, это некрасиво, я считаю.
А вот это мой любимый наряд. Самое главное, чтобы каждая женщина полюбила себя. Когда она себя любит, она будет красивой, крепкой и здоровой.
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