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«Я возьму себе рыжего». Как Ничипорчик и Куконенко начали работать вместе и стали близкими друзьями?

19 мая 2022 18:31
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Профессиональный тандем летчиков Ничипорчика и Куконенко начался за полгода до трагедии. «Я возьму себе рыжего» – это были слова Андрея, когда молодое пополнение прибыло на базу. С того момента почти каждый день работали плечом к плечу. Служба переросла в крепкую мужскую дружбу.

«Я возьму себе рыжего». Как Ничипорчик и Куконенко начали работать вместе и стали близкими друзьями?-1

Георгий Мишаев, командир учебно-боевой авиационной эскадрильи:
Это был первый курс, который выполнял программу подготовки уже на Як-130. И Андрей Владимирович, кстати, был тогда у него еще инструктором, будучи курсантом. Когда я пришел командиром эскадрильи, выпустившись из Академии, стоял вопрос: кого-то надо брать. Андрей сам настоял: «Я хочу, чтобы Никита». Для Никиты он, можно сказать, был как второй отец. Никита его боготворил. Он учил, показывал, рассказывал, тянул, требовал. Но помимо этих требований у них были и дружеские отношения.

«Я возьму себе рыжего». Как Ничипорчик и Куконенко начали работать вместе и стали близкими друзьями?-3

В день трагедии на аэродроме все было штатно: проверка техники, заправка, полет. Ничипорчик взял вторым пилотом Никиту, хотя изначально с ним должен был лететь другой офицер. Как рассказывают сослуживцы, Андрей стремился передать напарнику все свое мастерство.

«Я возьму себе рыжего». Как Ничипорчик и Куконенко начали работать вместе и стали близкими друзьями?-5

Бронислав Жарский, заместитель командира учебно-боевой авиационной эскадрильи:
Наши самолеты уже заходили на посадку. Я пошел встречать, не верил до последнего. Парни прыгнули, но… Когда уже стало известно окончательно, что летчики погибли, внутри что-то…

«Я возьму себе рыжего». Как Ничипорчик и Куконенко начали работать вместе и стали близкими друзьями?-7

Виталий Касим, начальник штаба – первый заместитель командира учебно-боевой авиационной эскадрильи:
Не хватает общения, поддержки не хватает. Не хватает его шуток. Где-то пытаешься в каких-то ситуациях подумать, как бы поступил Андрей, что бы он сказал в этой ситуации.

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# Некролог # Андрей Ничипорчик # Никита Куконенко

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