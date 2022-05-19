«Я возьму себе рыжего». Как Ничипорчик и Куконенко начали работать вместе и стали близкими друзьями?

Профессиональный тандем летчиков Ничипорчика и Куконенко начался за полгода до трагедии. «Я возьму себе рыжего» – это были слова Андрея, когда молодое пополнение прибыло на базу. С того момента почти каждый день работали плечом к плечу. Служба переросла в крепкую мужскую дружбу.

Георгий Мишаев, командир учебно-боевой авиационной эскадрильи:

Это был первый курс, который выполнял программу подготовки уже на Як-130. И Андрей Владимирович, кстати, был тогда у него еще инструктором, будучи курсантом. Когда я пришел командиром эскадрильи, выпустившись из Академии, стоял вопрос: кого-то надо брать. Андрей сам настоял: «Я хочу, чтобы Никита». Для Никиты он, можно сказать, был как второй отец. Никита его боготворил. Он учил, показывал, рассказывал, тянул, требовал. Но помимо этих требований у них были и дружеские отношения.

В день трагедии на аэродроме все было штатно: проверка техники, заправка, полет. Ничипорчик взял вторым пилотом Никиту, хотя изначально с ним должен был лететь другой офицер. Как рассказывают сослуживцы, Андрей стремился передать напарнику все свое мастерство.