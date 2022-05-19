Человек стареет, когда перестает ухаживать за собой. Как выглядеть хорошо в любом возрасте?

Каждый возраст хорош по-своему. Даже в почтенные годы женщина может выглядеть стильно и ухожено. К сожалению, тенденция к излишнему омоложению зачастую приводит к абсурдным последствиям. О том, можно ли стареть красиво и как оставаться модной, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Даша, вы как стилист можете дать какую-то свою оценку и выразить свое мнение? Стареть изящно – это искусство для богатых людей или все-таки навык, которому вполне может современная женщина обучиться?

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Мне, кстати, очень не нравится фраза стареть изящно. Что значит стареть? Мне кажется, человек стареет, когда, наоборот, перестает за собой ухаживать. Плывет по течению – это, значит, пришла старость.