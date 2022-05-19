Человек стареет, когда перестает ухаживать за собой. Как выглядеть хорошо в любом возрасте?
Каждый возраст хорош по-своему. Даже в почтенные годы женщина может выглядеть стильно и ухожено. К сожалению, тенденция к излишнему омоложению зачастую приводит к абсурдным последствиям. О том, можно ли стареть красиво и как оставаться модной, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Даша, вы как стилист можете дать какую-то свою оценку и выразить свое мнение? Стареть изящно – это искусство для богатых людей или все-таки навык, которому вполне может современная женщина обучиться?
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Мне, кстати, очень не нравится фраза стареть изящно. Что значит стареть? Мне кажется, человек стареет, когда, наоборот, перестает за собой ухаживать. Плывет по течению – это, значит, пришла старость.
Дарья Кондруц, визажист:
Когда он принимает такое решение, да.
Алеся Лакина:
Пока человек стремится хорошо выглядеть, о какой старости идет речь?
Дарья Кондруц:
Я думаю, что на самом деле Алеся права, что, наверное, человек стареет, когда себе позволяет это уже делать. То есть в каждом возрасте есть своя прелесть. Надо ценить это. С каждым годом женщина, наоборот, раскрывается. Поэтому здесь, наверное, внутреннее состояние – то есть важно, как женщина себя несет. Конечно, все должно быть уместно. В любом возрасте классно можно выглядеть и стильно одеваться. Можно в фиолетовый цвет красить волосы.
«Влияние СМИ и общества». По каким причинам женщины в возрасте могут начать молодиться – подробнее здесь.