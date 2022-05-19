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Первое свидание назначил под новогодней ёлкой. История знакомства Андрея Ничипорчика с будущей женой

19 мая 2022 18:41
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В Лиде Андрей Ничипорчик познакомился со своей будущей женой. Зайдя после службы в магазин неподалеку от авиабазы, на кассе замечает Анастасию, но подойти и познакомиться не решается.

Первое свидание назначил под новогодней ёлкой. История знакомства Андрея Ничипорчика с будущей женой-1

Прочитал на бейджике ее фамилию и нашел в социальной сети. Долгое время переписывались, а первое свидание назначил под новогодней елкой.

Первое свидание назначил под новогодней ёлкой. История знакомства Андрея Ничипорчика с будущей женой-4

Анастасия Ничипорчик, супруга:
Работаю, ничего не предвещало радости неожиданной. Я вижу: идет мой молодой человек со своим братом. Андрей становится на колено, его брат Саша, и протягивают мне коробочку. Я растерялась. Сказал: «Будешь ли ты моей женой?» Я быстро взяла коробку, положила в карман и сказала: «Я подумаю». – «Так ты согласна или нет?» Я говорю: «Да». Они такие: «Ну все, сказала «да». Собрались и пошли.

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# Некролог # общество # Анастасия Ничипорчик # Андрей Ничипорчик # Фотофакт

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