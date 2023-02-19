Приехали 3 тысячи подростков. Во Дворце Республики прошёл концерт по случаю Дня защитника отечества

Школьники, гимназисты, кадеты, курсанты со своими педагогами из разных уголков страны приехали в Минск, чтобы лицом к лицу встретиться с военнослужащими белорусской армии и задать интересующие вопросы. Выставка вооружения и спецтехники, тир и самая настоящая солдатская каша. На входе и в холле гостей зазывали сразу несколько интерактивных площадок. А финальным аккордом дня стал масштабный концерт.

Леонид Касинский, помощник министра обороны – начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Беларуси:

Главная такая масштабная всеобъемлющая цель – это патриотическое воспитание молодежи. Рассказать им правду, то, что на самом деле происходит в Вооруженных Силах, что такое патриотизм, об их Родине, может быть, те детали, о которых они слышали, но не придавали им особого внимания. Поделиться с ними тем настроением, которое есть сегодня в Вооруженных Силах, ведь общение с ребятами, наши военнослужащими, солдатами – это тоже для них очень важно.