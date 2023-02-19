Прямой эфир

Приехали 3 тысячи подростков. Во Дворце Республики прошёл концерт по случаю Дня защитника отечества

19 февраля 2023 13:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Около 3 тысяч юных белорусов собрала концертная программа во Дворце Республики, посвященная Дню защитников отечества и 105-летию Вооруженных Сил Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Приехали 3 тысячи подростков. Во Дворце Республики прошёл концерт по случаю Дня защитника отечества-1

Школьники, гимназисты, кадеты, курсанты со своими педагогами из разных уголков страны приехали в Минск, чтобы лицом к лицу встретиться с военнослужащими белорусской армии и задать интересующие вопросы. Выставка вооружения и спецтехники, тир и самая настоящая солдатская каша. На входе и в холле гостей зазывали сразу несколько интерактивных площадок. А финальным аккордом дня стал масштабный концерт.

Приехали 3 тысячи подростков. Во Дворце Республики прошёл концерт по случаю Дня защитника отечества-4

Леонид Касинский, помощник министра обороны – начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Беларуси:
Главная такая масштабная всеобъемлющая цель это патриотическое воспитание молодежи. Рассказать им правду, то, что на самом деле происходит в Вооруженных Силах, что такое патриотизм, об их Родине, может быть, те детали, о которых они слышали, но не придавали им особого внимания. Поделиться с ними тем настроением, которое есть сегодня в Вооруженных Силах, ведь общение с ребятами, наши военнослужащими, солдатами это тоже для них очень важно.

Приехали 3 тысячи подростков. Во Дворце Республики прошёл концерт по случаю Дня защитника отечества-7

Интерес к военным специальностям в нашей стране по-прежнему остается на уровне. Как раз многие из участников торжественного собрания изъявили желание поступать в профильные вузы, но сперва планируют более углубленно ознакомиться с перспективными профессиями.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Концерт в Минске # общество # Леонид Касинский # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Как изменились СМИ после событий 2020 года? Рассказала сенатор
19 февраля 2023 13:48

Как изменились СМИ после событий 2020 года? Рассказала сенатор

Роднае слова. Разважаем пра жыццё беларусаў ва ўмовах білінгвізму. Анонс ток-шоў «По существу»
19 февраля 2023 12:31

Роднае слова. Разважаем пра жыццё беларусаў ва ўмовах білінгвізму. Анонс ток-шоў «По существу»

Лунный календарь дачника на 19-24 февраля. В какие дни не рекомендуют заниматься растениями?
19 февраля 2023 12:03

Лунный календарь дачника на 19-24 февраля. В какие дни не рекомендуют заниматься растениями?