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Как изменились СМИ после событий 2020 года? Рассказала сенатор

19 февраля 2023 13:48
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Новости Беларуси. Актуальные новости, свежие комментарии, доступная аналитика. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ рубрика «Сенат».

Как изменились СМИ после событий 2020 года? Рассказала сенатор-1

Никита Рачиловский, СТВ:
Здравствуйте! В эфире «Сенат» и я, Никита Рачиловский. О главных событиях сената, насущных вопросах в жизни нашей страны, а также актуальное интервью с членом Совета Республики смотрите прямо сейчас.

Мир – главная ценность для всех белорусов, об этом важно помнить всегда, особенно в Год мира и созидания. Что включают в себя понятия «мир» и «созидание», как они проявляются, мы говорим с гостем нашей студии Екатериной Серафинович.

Что для сенатора значит Год мира и созидания?

Никита Рачиловский:
Год мира и созидания – какой смысл вы вкладываете в его понятие?

Как изменились СМИ после событий 2020 года? Рассказала сенатор-4

Екатерина Серафинович, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:
Год мира и созидания стал логическим продолжением Года исторической памяти. Для меня этот год знаменателен тем, что мы можем говорить, чем нам дорог этот год. Мы жили в мире, созидая, но мало об этом задумывались, а теперь, когда произошли известные события, мы вдруг оценили то, что имеем. И мы, конечно, будем стараться сохранить наш мир, будем много работать, чтобы наша Беларусь процветала.

СМИ и национальная безопасность – как взаимосвязаны понятия?

Никита Рачиловский:
Средства массовой информации и национальная безопасность. На ваш взгляд, как это взаимосвязано?

Екатерина Серафинович:
Взаимосвязь здесь прямая. Информационная политика любого государства (Республика Беларусь – не исключение) является частью национальной безопасности страны, тем более это актуально в современном мире. Информационное пространство открыто, интернет-технологии позволяют манипулировать мировоззрением людей, навязывать какие-то действия, как это бывает, мы уже знаем после событий 2020 года. И недооценивать противников в информационной сфере больше никто не станет.

Никита Рачиловский:
Как идет защита нашего информационного пространства от фейков и провокаций?

Как изменились СМИ после событий 2020 года? Рассказала сенатор-7

Екатерина Серафинович:
Это достаточно объемный вопрос. Защита у нас выстроена, большая роль здесь принадлежит Министерству информации, другим государственным структурам, которые этим и занимаются. Но очень важно, что в свое время те интернет-ресурсы, которые имели радикальную направленность, признаны экстремистскими, они не имеют больше законного права пропагандировать свои идеи в открытом пространстве.

Но также очень важной является работа СМИ. В первую очередь государственных СМИ. В последние годы наши средства массовой информации перестроили свою работу, они стали совершенно другими настолько, что некоторое время наши соотечественники считали, что в информационном поле работают не белорусские журналисты, а их коллеги из России. Но прошло время, все поняли: это работают наши журналисты. Работают ярко, профессионально, убедительно. И это стало еще одним мотиватором, чтобы показывать всем, что можно работать профессионально, работать на упреждение каких-то фейков и домыслов. Причем так работают не только республиканские СМИ, но в том числе и региональные. Региональная журналистика – это тоже журналистика, которая не потеряла свое своеобразие, является яркой и убедительной.

Есть еще один момент: после событий 2020 года наши люди тоже получили информационную прививку. Больше нет того безоглядного доверия разным интернет-ресурсам. Люди уже анализируют ситуацию, потому что знают, что может за этим стоять.

Региональные СМИ все еще актуальны?

Никита Рачиловский:
Какова роль региональной прессы в формировании информационной повестки. Насколько местные СМИ популярны в регионах?

Екатерина Серафинович:
Начнем с того, что региональные СМИ наиболее приближены к своему читателю, слушателю и зрителю, поэтому востребованы они будут всегда. Что касается популярности, то в каждом регионе есть газеты (это как минимум), радио, многие районы имеют свое телевидение. И эта приближенность к своей аудитории – большое преимущество региональных СМИ. Тут очень важно не отрываться от местной повестки, не уходить куда-то в сторону, потому что о каких-то великих событиях расскажут многие СМИ, но о том, что беспокоит человека в данном регионе, пусть на первый взгляд это незначительные проблемы, но это проблемы этого человека в этом регионе. Это могут сделать только региональные СМИ, по большей части региональные СМИ. Понятно, что теперь есть новые технологии, но тем не менее региональные СМИ имеют большое значение. Я даже скажу, что во многих районах есть брендовые предприятия, какие-то достопримечательности, но районные газеты, которые имеют историю нескольких десятилетий, а многие – столетия, тоже являются своеобразным брендом своих регионов.

Почему блогеры – не конкуренты традиционным СМИ?

Как изменились СМИ после событий 2020 года? Рассказала сенатор-10

Никита Рачиловский:
Очень приятно, что уже есть знаменитые издательские дома, местная пресса, люди, которые всю жизнь посвятили освещению каких-то событий на своей малой родине. Говоря про новые технологии, блогеры, тиктокеры, ютуберы – какова их роль и реальная конкуренция для традиционных СМИ?

Екатерина Серафинович:
Конкуренцией тут не назовешь. Они заняли определенную нишу, причем эта ниша уже заполнена и государственными СМИ, в том числе региональными журналистами, которые создают контент на разных интернет-площадках, в том числе в Telegram-канале, в TikTok, но тут возможно даже сотрудничество. Если конструктивно настроены блогеры, ютуберы, тиктокеры, то почему с ними не работать? Можно работать и с ними, хотя в последние годы, когда мощное развитие СМИ произошло, практически в каждой газете имеются свои яркие блогеры, которые имеют воздействие на свою аудиторию.

Никита Рачиловский:
Люди сегодня пресыщены информацией, можно найти практически все что угодно. Как нужно поддерживать внимание зрителя, читателя, слушателя? Какие темы традиционно в топе?

Екатерина Серафинович:
Людям нужны разъяснения и комментарии. В принципе, у нас очень здравомыслящие земляки. Я вижу, что, когда они задают вопрос, они ждут не какой-то критики, а именно анализа ситуации. Знаю, что можно говорить на одном языке, люди нас слышат, мы их слышим.

Как изменились СМИ после событий 2020 года? Рассказала сенатор-13

Никита Рачиловский:
Тем более это уникальная площадка и форма взаимодействия парламентариев с гражданами нашей страны, которые представляют конкретную территориальную единицу.

Екатерина Серафинович:
Да, на самом деле это так. Работая в редакции, я замечала, что вопросы год от года не уменьшаются. Когда я была избрана членом Совета Республики, люди звонят и спрашивают: вы же можете донести наши просьбы и пожелания? Я, конечно, всех выслушиваю, чаще всего эти вопросы решаются на местном уровне, но если нужно задать какой-то вопрос, то у нас есть такое право, мы им пользуемся, нам дают ответы министерства. Можем на любой уровень выходить, и это очень хорошо. Больше всего меня радует в этой ситуации то, что люди доверяют Совету Республики, они с уважением относятся к местным органами власти, но Совет Республики настолько активно работает, люди знают, что это реальная помощь.

Пропаганда – это не всегда про плохое?

Никита Рачиловский:
Как вы относитесь к слову «пропаганда»? Его в свое время сделали чуть ли не ругательным.

Екатерина Серафинович:
В свое время было немало сделано нашими оппонентами, чтобы слово «журналист» воспринималось негативно. Для этого использовалось слово «пропагандист». Что ни скажешь, как ни скажешь – это все воспринималось и называлось пропагандой. Я даже скажу, что в свое время это задевало. То есть воспринимали достаточно болезненно, потому что не понимали, что происходит. Мы говорим правду, мы говорим то, что есть, нам говорят: пропагандист. Причем это делается с такой поддевкой, но пришло потом понятие, что это делается, чтобы у журналистов государственных СМИ не было возможности и желания говорить правду. Но мы приняли эти правила игры, мы изначально не были готовы к такому жесткому противостоянию, но эту игру начали не мы. Мы ее приняли, теперь мы умеем высказать свою точку зрения, высказать свое мнение.

Как изменились СМИ после событий 2020 года? Рассказала сенатор-16

Никита Рачиловский:
В принципе, слово «пропагандист» – это в хорошем контексте?

Екатерина Серафинович:
Теперь это можно считать в хорошем контексте.

Никита Рачиловский:
Или слово «популяризация» лучше использовать? Или это просто синонимы?

Екатерина Серафинович:
Популяризация, пропаганда – это то, что подлежит распространению. Для меня и то, и другое вполне приемлемо. Другое дело, что какое значение в это вкладывается. Мне кажется, теперь это уже отходит на второй план. После того, как мы к этому начали спокойно относиться, высказывать свою точку зрения достаточно жестко.

Как изменились СМИ после событий 2020 года? Рассказала сенатор-19

Никита Рачиловский:
Гостем нашей студии была член Совета Республики Екатерина Серафинович.

Чем живет верхняя палата белорусского парламента и что происходит в стенах сената? Доступно о Совете Республики еженедельно мы рассказываем в программе «Сенат». С вами был, я, Никита Рачиловский, до скорых встреч!

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# Авторская журналистика на СТВ # общество # Никита Рачиловский # Екатерина Серафинович # Фотофакт

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