Как изменились СМИ после событий 2020 года? Рассказала сенатор

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Никита Рачиловский, СТВ:

Здравствуйте! В эфире «Сенат» и я, Никита Рачиловский. О главных событиях сената, насущных вопросах в жизни нашей страны, а также актуальное интервью с членом Совета Республики смотрите прямо сейчас. Мир – главная ценность для всех белорусов, об этом важно помнить всегда, особенно в Год мира и созидания. Что включают в себя понятия «мир» и «созидание», как они проявляются, мы говорим с гостем нашей студии Екатериной Серафинович. Что для сенатора значит Год мира и созидания? Никита Рачиловский:

Год мира и созидания – какой смысл вы вкладываете в его понятие?

Екатерина Серафинович, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:

Год мира и созидания стал логическим продолжением Года исторической памяти. Для меня этот год знаменателен тем, что мы можем говорить, чем нам дорог этот год. Мы жили в мире, созидая, но мало об этом задумывались, а теперь, когда произошли известные события, мы вдруг оценили то, что имеем. И мы, конечно, будем стараться сохранить наш мир, будем много работать, чтобы наша Беларусь процветала. СМИ и национальная безопасность – как взаимосвязаны понятия? Никита Рачиловский:

Средства массовой информации и национальная безопасность. На ваш взгляд, как это взаимосвязано? Екатерина Серафинович:

Взаимосвязь здесь прямая. Информационная политика любого государства (Республика Беларусь – не исключение) является частью национальной безопасности страны, тем более это актуально в современном мире. Информационное пространство открыто, интернет-технологии позволяют манипулировать мировоззрением людей, навязывать какие-то действия, как это бывает, мы уже знаем после событий 2020 года. И недооценивать противников в информационной сфере больше никто не станет. Никита Рачиловский:

Как идет защита нашего информационного пространства от фейков и провокаций?

Екатерина Серафинович:

Это достаточно объемный вопрос. Защита у нас выстроена, большая роль здесь принадлежит Министерству информации, другим государственным структурам, которые этим и занимаются. Но очень важно, что в свое время те интернет-ресурсы, которые имели радикальную направленность, признаны экстремистскими, они не имеют больше законного права пропагандировать свои идеи в открытом пространстве. Но также очень важной является работа СМИ. В первую очередь государственных СМИ. В последние годы наши средства массовой информации перестроили свою работу, они стали совершенно другими настолько, что некоторое время наши соотечественники считали, что в информационном поле работают не белорусские журналисты, а их коллеги из России. Но прошло время, все поняли: это работают наши журналисты. Работают ярко, профессионально, убедительно. И это стало еще одним мотиватором, чтобы показывать всем, что можно работать профессионально, работать на упреждение каких-то фейков и домыслов. Причем так работают не только республиканские СМИ, но в том числе и региональные. Региональная журналистика – это тоже журналистика, которая не потеряла свое своеобразие, является яркой и убедительной. Есть еще один момент: после событий 2020 года наши люди тоже получили информационную прививку. Больше нет того безоглядного доверия разным интернет-ресурсам. Люди уже анализируют ситуацию, потому что знают, что может за этим стоять. Региональные СМИ все еще актуальны? Никита Рачиловский:

Какова роль региональной прессы в формировании информационной повестки. Насколько местные СМИ популярны в регионах? Екатерина Серафинович:

Начнем с того, что региональные СМИ наиболее приближены к своему читателю, слушателю и зрителю, поэтому востребованы они будут всегда. Что касается популярности, то в каждом регионе есть газеты (это как минимум), радио, многие районы имеют свое телевидение. И эта приближенность к своей аудитории – большое преимущество региональных СМИ. Тут очень важно не отрываться от местной повестки, не уходить куда-то в сторону, потому что о каких-то великих событиях расскажут многие СМИ, но о том, что беспокоит человека в данном регионе, пусть на первый взгляд это незначительные проблемы, но это проблемы этого человека в этом регионе. Это могут сделать только региональные СМИ, по большей части региональные СМИ. Понятно, что теперь есть новые технологии, но тем не менее региональные СМИ имеют большое значение. Я даже скажу, что во многих районах есть брендовые предприятия, какие-то достопримечательности, но районные газеты, которые имеют историю нескольких десятилетий, а многие – столетия, тоже являются своеобразным брендом своих регионов. Почему блогеры – не конкуренты традиционным СМИ?

Никита Рачиловский:

Очень приятно, что уже есть знаменитые издательские дома, местная пресса, люди, которые всю жизнь посвятили освещению каких-то событий на своей малой родине. Говоря про новые технологии, блогеры, тиктокеры, ютуберы – какова их роль и реальная конкуренция для традиционных СМИ? Екатерина Серафинович:

Конкуренцией тут не назовешь. Они заняли определенную нишу, причем эта ниша уже заполнена и государственными СМИ, в том числе региональными журналистами, которые создают контент на разных интернет-площадках, в том числе в Telegram-канале, в TikTok, но тут возможно даже сотрудничество. Если конструктивно настроены блогеры, ютуберы, тиктокеры, то почему с ними не работать? Можно работать и с ними, хотя в последние годы, когда мощное развитие СМИ произошло, практически в каждой газете имеются свои яркие блогеры, которые имеют воздействие на свою аудиторию. Никита Рачиловский:

Люди сегодня пресыщены информацией, можно найти практически все что угодно. Как нужно поддерживать внимание зрителя, читателя, слушателя? Какие темы традиционно в топе? Екатерина Серафинович:

Людям нужны разъяснения и комментарии. В принципе, у нас очень здравомыслящие земляки. Я вижу, что, когда они задают вопрос, они ждут не какой-то критики, а именно анализа ситуации. Знаю, что можно говорить на одном языке, люди нас слышат, мы их слышим.

Никита Рачиловский:

Тем более это уникальная площадка и форма взаимодействия парламентариев с гражданами нашей страны, которые представляют конкретную территориальную единицу. Екатерина Серафинович:

Да, на самом деле это так. Работая в редакции, я замечала, что вопросы год от года не уменьшаются. Когда я была избрана членом Совета Республики, люди звонят и спрашивают: вы же можете донести наши просьбы и пожелания? Я, конечно, всех выслушиваю, чаще всего эти вопросы решаются на местном уровне, но если нужно задать какой-то вопрос, то у нас есть такое право, мы им пользуемся, нам дают ответы министерства. Можем на любой уровень выходить, и это очень хорошо. Больше всего меня радует в этой ситуации то, что люди доверяют Совету Республики, они с уважением относятся к местным органами власти, но Совет Республики настолько активно работает, люди знают, что это реальная помощь. Пропаганда – это не всегда про плохое? Никита Рачиловский:

Как вы относитесь к слову «пропаганда»? Его в свое время сделали чуть ли не ругательным. Екатерина Серафинович:

В свое время было немало сделано нашими оппонентами, чтобы слово «журналист» воспринималось негативно. Для этого использовалось слово «пропагандист». Что ни скажешь, как ни скажешь – это все воспринималось и называлось пропагандой. Я даже скажу, что в свое время это задевало. То есть воспринимали достаточно болезненно, потому что не понимали, что происходит. Мы говорим правду, мы говорим то, что есть, нам говорят: пропагандист. Причем это делается с такой поддевкой, но пришло потом понятие, что это делается, чтобы у журналистов государственных СМИ не было возможности и желания говорить правду. Но мы приняли эти правила игры, мы изначально не были готовы к такому жесткому противостоянию, но эту игру начали не мы. Мы ее приняли, теперь мы умеем высказать свою точку зрения, высказать свое мнение.

Никита Рачиловский:

В принципе, слово «пропагандист» – это в хорошем контексте? Екатерина Серафинович:

Теперь это можно считать в хорошем контексте. Никита Рачиловский:

Или слово «популяризация» лучше использовать? Или это просто синонимы? Екатерина Серафинович:

Популяризация, пропаганда – это то, что подлежит распространению. Для меня и то, и другое вполне приемлемо. Другое дело, что какое значение в это вкладывается. Мне кажется, теперь это уже отходит на второй план. После того, как мы к этому начали спокойно относиться, высказывать свою точку зрения достаточно жестко.