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Михаил Семёнов о сборной Беларуси на Паралимпиаде: «Нам выражали другие страны сочувствие, подходили, извинялись»

06 марта 2022 10:36
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Новости Беларуси. Отстраненные от участия в Паралимпиаде белорусские спортсмены вернулись на родину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В аэропорту их ждали родные и близкие, а также функционеры спортивной отрасли.  

Михаил Семёнов о сборной Беларуси на Паралимпиаде: «Нам выражали другие страны сочувствие, подходили, извинялись»-1

Михаил Семенов, участник национальной паралимпийской сборной Беларуси:  
Конечно, очень неприятно было слышать, скажем так. Прямо целая грудь такого волнения была от этой новости, я не знаю, как по-другому сказать. Но это прямо несправедливо по отношению к белорусским спортсменам и вообще ко всем. Нам выражали другие страны сочувствие, подходили, извинялись и говорили, что это будет не честная Олимпиада, скажем так.  

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# Паралимпийские игры # общество # Михаил Семенов # Фотофакт

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