Михаил Семёнов о сборной Беларуси на Паралимпиаде: «Нам выражали другие страны сочувствие, подходили, извинялись»

Новости Беларуси. Отстраненные от участия в Паралимпиаде белорусские спортсмены вернулись на родину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В аэропорту их ждали родные и близкие, а также функционеры спортивной отрасли.

Михаил Семенов, участник национальной паралимпийской сборной Беларуси:

Конечно, очень неприятно было слышать, скажем так. Прямо целая грудь такого волнения была от этой новости, я не знаю, как по-другому сказать. Но это прямо несправедливо по отношению к белорусским спортсменам и вообще ко всем. Нам выражали другие страны сочувствие, подходили, извинялись и говорили, что это будет не честная Олимпиада, скажем так.

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