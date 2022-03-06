Умыться и не ссориться. Что важно делать в Прощёное воскресенье?

Новости Беларуси. Особенный день для православных верующих. Сегодня, 6 марта, Прощеное воскресенье. А значит, время отпустить обиды и признать свои ошибки, попросив прощения у тех, кого обидели вы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Особенный день для православных верующих. Сегодня, 6 марта, Прощеное воскресенье. А значит, время отпустить обиды и признать свои ошибки, попросив прощения у тех, кого обидели вы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Праздник не имеет конкретной даты. Он привязан к Пасхе и всегда приходится на последнее воскресенье перед началом Великого поста. В этот день важно прийти в храм и помолиться о прощении. Принято также вспоминать ушедших родственников, посещать могилы. Считается важной и помощь нуждающимся.
Кроме того, люди верят, что вместе с душой должно очиститься и тело. Сегодня нежелательно ходить неумытым. Но самое главное, отмечают церковнослужители, день Прощеного воскресенья важно провести в мире с самим собой и окружающими – не ссориться и не обижать.