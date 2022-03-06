Лидия Лобан о сборной Беларуси на Паралимпиаде: мы были в очень напряжённом состоянии столько дней. Это было очень тяжело

Новости Беларуси. Отстраненные от участия в Паралимпиаде белорусские спортсмены вернулись на родину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В аэропорту их ждали родные и близкие, а также функционеры спортивной отрасли.

Паралимпийцам так и не удалось побороться за награды главного мультифорума четырехлетия. Команда добралась до Китая, начала тренироваться, опробовала пекинские площадки. По настроению тренеров и спортсменов было понятно, что высоким результатам быть. Но в ход пошли другие игры. Сначала в нейтральном статусе, без флагов и гимнов, но все-таки спортсменов допустили до соревнований, а спустя сутки, подключив политические лозунги, перекрыли все пути к Паралимпиаде для Беларуси и России.

Президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс откровенно признал давление и угрозы неучастия со стороны других команд.