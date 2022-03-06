Лидия Лобан о сборной Беларуси на Паралимпиаде: мы были в очень напряжённом состоянии столько дней. Это было очень тяжело

Новости Беларуси. Отстраненные от участия в Паралимпиаде белорусские спортсмены вернулись на родину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В аэропорту их ждали родные и близкие, а также функционеры спортивной отрасли.
Новости Беларуси. Отстраненные от участия в Паралимпиаде белорусские спортсмены вернулись на родину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В аэропорту их ждали родные и близкие, а также функционеры спортивной отрасли.
Паралимпийцам так и не удалось побороться за награды главного мультифорума четырехлетия. Команда добралась до Китая, начала тренироваться, опробовала пекинские площадки. По настроению тренеров и спортсменов было понятно, что высоким результатам быть. Но в ход пошли другие игры. Сначала в нейтральном статусе, без флагов и гимнов, но все-таки спортсменов допустили до соревнований, а спустя сутки, подключив политические лозунги, перекрыли все пути к Паралимпиаде для Беларуси и России.
Президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс откровенно признал давление и угрозы неучастия со стороны других команд.
Лидия Лобан, участница национальной паралимпийской сборной Беларуси:
Тяжело очень было нам всем, потому что решение принималось буквально два дня. В первый день приняли решение, что нас допускают, на следующий день решили, что нас не допускают. Поэтому мы были в таком очень напряженном состоянии столько дней. Это было очень тяжело.
Лена Мельницкая, СТВ:
Паралимпийские игры в Пекине продлятся до 13 марта. Но главный девиз мультифорума – «Вместе ради общего будущего» – теряет свою актуальность. Ведь вместо того, чтобы призывать к мировому единству, прогрессу и взаимопомощи, воплощая в себе основные ценности паралимпийского движения, в частности, создание более инклюзивного общества, международные чиновники перечеркнули годы усилий и тренировок людей, для которых спорт – это и есть жизнь и надежда на будущее.
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