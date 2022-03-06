Прямой эфир

«Очень обидно, что мы столько готовились к этому». Белорусские паралимпийцы вернулись домой, и вот о чём они говорят

06 марта 2022 09:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Отстраненные от участия в Паралимпиаде белорусские спортсмены вернулись на родину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В аэропорту их ждали родные и близкие, а также функционеры спортивной отрасли.  

«Очень обидно, что мы столько готовились к этому». Белорусские паралимпийцы вернулись домой, и вот о чём они говорят-1

Паралимпийцам так и не удалось побороться за награды главного мультифорума четырехлетия. Сначала в нейтральном статусе, без флагов и гимнов, но все-таки сборную допустили до соревнований, а спустя сутки, подключив политические лозунги Беларуси и России, запретили участвовать в Паралимпиаде.  

Минспорта о паралимпийской сборной: «У каждого в душе было очень непросто. Но действительно с достоинством выдержали». Подробности здесь.  

«Очень обидно, что мы столько готовились к этому». Белорусские паралимпийцы вернулись домой, и вот о чём они говорят-4

Свое решение функционеры обусловили тем, что спортивные комитеты нескольких стран угрожают бойкотировать старт. Ситуация в олимпийской деревне накалялась, и гарантировать безопасность паралимпийцев было невозможно.  

«Очень обидно, что мы столько готовились к этому». Белорусские паралимпийцы вернулись домой, и вот о чём они говорят-7

Никита Ладесов, участник национальной паралимпийской сборной Беларуси:  
Сложились такие обстоятельства, что по итогу делегация приняла решение, что и нас, и россиян не стоит допускать к соревнованиям. Понятное дело, что сейчас происходит в мире и спорт – это, на самом деле, не очень совместимые вещи. Потому что, я считаю, это на самом деле неправильно – привязывать спортсмена ко всему этому. А так в целом было все очень хорошо. Единственное, что очень обидно, что мы столько готовились к этому, шли к этому, столько сил потрачено. А как оказалось, все, грубо говоря, впустую.  

«Очень обидно, что мы столько готовились к этому». Белорусские паралимпийцы вернулись домой, и вот о чём они говорят-10

Паралимпийские игры в Пекине продлятся до 13 марта. Но белорусские атлеты не теряют спортивный дух и уже настроены на тренировки для подготовки к предстоящим стартам и покорению новых вершин.  

Читайте также:  

Директор РЦОП по паралимпийским видам спорта: «Пытался наш шеф миссии предпринять какие-то действия»  

Генсек ФХБ об отстранении белорусских паралимпийцев: «Мы будем бороться за наши интересы и интересы ребят»  

«Подло, низко, некрасиво». Сергей Рутенко о решении отстранить белорусских паралимпийцев от главных стартов  

# Паралимпийские игры # общество # Никита Ладесов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко: «Чтобы Украина даже не шевельнулась. Это им надо. Всё остальное, заявления эти – это просто болтовня»
06 марта 2022 07:28

Александр Лукашенко: «Чтобы Украина даже не шевельнулась. Это им надо. Всё остальное, заявления эти – это просто болтовня»

«Точно есть над чем работать». В Беларуси обсудили перспективы развития общего рынка семян в рамках ЕАЭС
05 марта 2022 19:53

«Точно есть над чем работать». В Беларуси обсудили перспективы развития общего рынка семян в рамках ЕАЭС

Пустовой: в преддверии Прощёного воскресенья хочу попросить у Президента прощения за нас всех, особенно молодёжь
05 марта 2022 19:38

Пустовой: в преддверии Прощёного воскресенья хочу попросить у Президента прощения за нас всех, особенно молодёжь