«Очень обидно, что мы столько готовились к этому». Белорусские паралимпийцы вернулись домой, и вот о чём они говорят

Новости Беларуси. Отстраненные от участия в Паралимпиаде белорусские спортсмены вернулись на родину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В аэропорту их ждали родные и близкие, а также функционеры спортивной отрасли.
Новости Беларуси. Отстраненные от участия в Паралимпиаде белорусские спортсмены вернулись на родину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В аэропорту их ждали родные и близкие, а также функционеры спортивной отрасли.
Паралимпийцам так и не удалось побороться за награды главного мультифорума четырехлетия. Сначала в нейтральном статусе, без флагов и гимнов, но все-таки сборную допустили до соревнований, а спустя сутки, подключив политические лозунги Беларуси и России, запретили участвовать в Паралимпиаде.
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Свое решение функционеры обусловили тем, что спортивные комитеты нескольких стран угрожают бойкотировать старт. Ситуация в олимпийской деревне накалялась, и гарантировать безопасность паралимпийцев было невозможно.
Никита Ладесов, участник национальной паралимпийской сборной Беларуси:
Сложились такие обстоятельства, что по итогу делегация приняла решение, что и нас, и россиян не стоит допускать к соревнованиям. Понятное дело, что сейчас происходит в мире и спорт – это, на самом деле, не очень совместимые вещи. Потому что, я считаю, это на самом деле неправильно – привязывать спортсмена ко всему этому. А так в целом было все очень хорошо. Единственное, что очень обидно, что мы столько готовились к этому, шли к этому, столько сил потрачено. А как оказалось, все, грубо говоря, впустую.
Паралимпийские игры в Пекине продлятся до 13 марта. Но белорусские атлеты не теряют спортивный дух и уже настроены на тренировки для подготовки к предстоящим стартам и покорению новых вершин.
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