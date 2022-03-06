«Очень обидно, что мы столько готовились к этому». Белорусские паралимпийцы вернулись домой, и вот о чём они говорят

Никита Ладесов, участник национальной паралимпийской сборной Беларуси:

Сложились такие обстоятельства, что по итогу делегация приняла решение, что и нас, и россиян не стоит допускать к соревнованиям. Понятное дело, что сейчас происходит в мире и спорт – это, на самом деле, не очень совместимые вещи. Потому что, я считаю, это на самом деле неправильно – привязывать спортсмена ко всему этому. А так в целом было все очень хорошо. Единственное, что очень обидно, что мы столько готовились к этому, шли к этому, столько сил потрачено. А как оказалось, все, грубо говоря, впустую.