Валентине Терешковой – 85. С юбилеем её поздравил Александр Лукашенко

В 1963 «Чайка» – это позывной Терешковой – в одиночку совершила полет в космос, проведя на орбите почти трое суток. Там она вела бортовой журнал и делала снимки земной атмосферы (впервые в истории). Кстати, бесстрашие Терешковой (это одна из причин, по которой ее пригласили в полет) помогло ей при возвращении на Землю. Во время пилотирования корабля возникли трудности. Но «Космическая Чайка» благополучно вернулась.