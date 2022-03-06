Валентине Терешковой – 85. С юбилеем её поздравил Александр Лукашенко

Первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова празднует юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 6 марта ей исполнилось 85.
Первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова празднует юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 6 марта ей исполнилось 85.
В 1963 «Чайка» – это позывной Терешковой – в одиночку совершила полет в космос, проведя на орбите почти трое суток. Там она вела бортовой журнал и делала снимки земной атмосферы (впервые в истории). Кстати, бесстрашие Терешковой (это одна из причин, по которой ее пригласили в полет) помогло ей при возвращении на Землю. Во время пилотирования корабля возникли трудности. Но «Космическая Чайка» благополучно вернулась.
За свой подвиг Валентина Терешкова была удостоена звания Героя Советского Союза. Сегодня она принимает многочисленные поздравления с юбилеем. Теплые слова с пожеланиями долгих лет жизни Валентине Терешковой направил и Президент Беларуси Александр Лукашенко, отметив ее твердый характер, красоту и обаяние.