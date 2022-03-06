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Валентине Терешковой – 85. С юбилеем её поздравил Александр Лукашенко

06 марта 2022 09:58
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Первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова празднует юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 6 марта ей исполнилось 85.  

Валентине Терешковой – 85. С юбилеем её поздравил Александр Лукашенко-1

В 1963 «Чайка» – это позывной Терешковой – в одиночку совершила полет в космос, проведя на орбите почти трое суток. Там она вела бортовой журнал и делала снимки земной атмосферы (впервые в истории). Кстати, бесстрашие Терешковой (это одна из причин, по которой ее пригласили в полет) помогло ей при возвращении на Землю. Во время пилотирования корабля возникли трудности. Но «Космическая Чайка» благополучно вернулась.  

Валентине Терешковой – 85. С юбилеем её поздравил Александр Лукашенко-4

За свой подвиг Валентина Терешкова была удостоена звания Героя Советского Союза. Сегодня она принимает многочисленные поздравления с юбилеем. Теплые слова с пожеланиями долгих лет жизни Валентине Терешковой направил и Президент Беларуси Александр Лукашенко, отметив ее твердый характер, красоту и обаяние.  

# Космос # общество # Валентина Терешкова # Александр Лукашенко # Фотофакт

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