Десантники сдаются в плен и ищут хорошую жизнь в Украине. Минобороны Беларуси опровергает фейки Telegram-каналов

Новости Беларуси. Министерство обороны опровергает сообщения об участии белорусских десантников в спецоперации в России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Очередные фейки распространяют украинские СМИ. В военном ведомстве Беларуси заявили, что, конечно, гордятся такой популярностью военнослужащих. Но поспешили расстроить создателей fake news.

Министерство обороны Беларуси:

За последние несколько дней диванные эксперты и украинские «свидетели» «видели» наших десантников под Житомиром и Харьковом, «сдавали в плен» под Киевом, объявляли «о бунтах». Вместе с мифической колонной из 300 танков они «воевали под Черниговом». Теперь, по мнению отдельных Telegram-каналов, военнослужащие «пошли искать хорошую жизнь» в Украине.

Разочаруем диванное «экспертсообщество». Десантники, как и все Вооруженные Силы, находятся в Беларуси и выполняют задачи в соответствии с предназначением, определенным Главнокомандующим Вооруженных Сил.

Сотрудники фабрики лжи совершенно не в курсе официальной повестки. Ранее сообщения об участии белорусских военных в боевых действиях опровергли в Офисе Владимира Зеленского.

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