Прямой эфир

Десантники сдаются в плен и ищут хорошую жизнь в Украине. Минобороны Беларуси опровергает фейки Telegram-каналов

06 марта 2022 10:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Министерство обороны опровергает сообщения об участии белорусских десантников в спецоперации в России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Очередные фейки распространяют украинские СМИ. В военном ведомстве Беларуси заявили, что, конечно, гордятся такой популярностью военнослужащих. Но поспешили расстроить создателей fake news.  

Десантники сдаются в плен и ищут хорошую жизнь в Украине. Минобороны Беларуси опровергает фейки Telegram-каналов-1

Министерство обороны Беларуси:  
За последние несколько дней диванные эксперты и украинские «свидетели» «видели» наших десантников под Житомиром и Харьковом, «сдавали в плен» под Киевом, объявляли «о бунтах». Вместе с мифической колонной из 300 танков они «воевали под Черниговом». Теперь, по мнению отдельных Telegram-каналов, военнослужащие «пошли искать хорошую жизнь» в Украине.  

Разочаруем диванное «экспертсообщество». Десантники, как и все Вооруженные Силы, находятся в Беларуси и выполняют задачи в соответствии с предназначением, определенным Главнокомандующим Вооруженных Сил.  

Сотрудники фабрики лжи совершенно не в курсе официальной повестки. Ранее сообщения об участии белорусских военных в боевых действиях опровергли в Офисе Владимира Зеленского.  

Читайте также:  

Детали не известны. Погиб представитель первой украинской делегации на переговорах Денис Киреев  

Украина и Россия могут снова встретиться 7 марта  

Гуманитарные коридоры в Мариуполе и Волновахе снова открыты  

# Вооруженные силы Республики Беларусь # Александр Лукашенко # Владимир Зеленский

Другие новости рубрики

Все новости
Валентине Терешковой – 85. С юбилеем её поздравил Александр Лукашенко
06 марта 2022 09:58

Валентине Терешковой – 85. С юбилеем её поздравил Александр Лукашенко

Умыться и не ссориться. Что важно делать в Прощёное воскресенье?
06 марта 2022 09:22

Умыться и не ссориться. Что важно делать в Прощёное воскресенье?

Минспорта о паралимпийской сборной: «У каждого в душе было очень непросто. Но действительно с достоинством выдержали»
06 марта 2022 09:14

Минспорта о паралимпийской сборной: «У каждого в душе было очень непросто. Но действительно с достоинством выдержали»