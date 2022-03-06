Минспорта о паралимпийской сборной: «У каждого в душе было очень непросто. Но действительно с достоинством выдержали»

Вячеслав Дурнов, первый заместитель министра спорта и туризма:

Хотел бы сказать, что я узнал нашу паралимпийскую команду поближе – это очень хороший, крепкий и дружный коллектив. И поэтому у них всегда такие результаты. Знаете, с большим самообладанием, стойко выдержали, в принципе, это известие. Хотя уверен, что у каждого в душе было очень непросто. Но действительно с достоинством выдержали. И гордость брала, когда в Пекине, в аэропорту, уже перед самым вылетом звучала «Беловежская пуща» – ребята пели. Звучала «Белый аист летит над Полесьем». То есть это показывает, какая сила духа у этих ребят, у этих спортсменов.