Михаил Русый рассказал о ходе уборочной в Брестской области: проблемных моментов практически нет

Михаил Русый, уполномоченный представитель Президента в Брестской области:

Серьезных вопросов, которые требуют дополнительного решения на уровне главы государства, правительства нет. Все уже принято заранее. Обеспечены топливом, были проданы, но и поступили на предприятия новые зерноуборочные комбайны, работает лизинговая схема. Вопросы, как всегда, кадровое обеспечение... В этот пик идет заготовка кормов, идет уборка соломы, подготовка к севу озимых культур урожая 2025 года и зерновые. Поэтому, как всегда, привлекается довольно большое количество людей из других организаций и регионов. Поэтому, что касается Брестской области, я там проблем больших не вижу. Мы все это детально сразу, как глава государства, помните, по кадровому назначению дал поручение, мы встретились с кадрами, детально все разложили. Выявили и с учетом мнений Комитета государственного контроля узкие места.

Мы их и вчера озвучили. Увеличили уборку соломы из полей, чтобы вовремя обеспечить вспашку и сев озимых. Я вот сегодня уже получил информацию, 9 тысяч гектаров брестчане за сутки убрали соломы. То есть на 20 августа с такими темпами мы с этой работой справимся. Урожай в Бресте не ожидается тоже выше, в крайнем случае на уровне прошлого года. Рапс – впервые в истории нашей страны будет более миллиона тонн рапса, то есть будет выполнен государственный заказ по хлебу, по пивоварам на ячмене, по маслосеменам рапса и существенные запасы будут созданы для того, чтобы обеспечить нормальное функционирование животноводства.

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