Азарёнок о новом безвизе: приезжайте и влюбитесь в Беларусь, и вы поймёте, что врут ваши подлые СМИ

Время авторской журналистики на СТВ. Григорий Азаренок и его рубрика «Тайные пружины политики».

Григорий Азаренок, СТВ:

А мы попробуем любовью,

И там посмотрим, что прочней Беларусь пообещала ответить на нацистские накаты ЕС, Польши, прибалтийских лимитрофных властей – Беларусь ответила. Ответила блестяще, красиво, красочно, оплеуха получилась смачной. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте. Уршуля, клуша, что с лицом? Что с лицом Боррель, я спрашиваю? Вы изгалялись, вы выкручивались, вы ерзали на стульях, вы спать не могли, вы принимали слабительное, чтобы выдавить из себя убогие, тупые, гадкие, мерзкие нацистские ограничения – вы запрещаете въезд на свою территорию гражданам нашей страны. Беглые подонки, подстаканыч и тетка из Микашевич, уже годами ползают перед туфлями евробюрократов и умоляют – синхронизируйте санкции, пожалуйста, синхронизируйте. И добились своего.

Вот фотография экс-депутата латвийского парламента. Он позирует с надписью: «Собакам, русским и белорусам вход воспрещен». Это сделали наши беглые. Можете сказать им спасибо. Григорий Азаренок:

Все ждали ответа Батьки и нашего МИДа. Западники, их коучи, психологи и профайлеры, вся эта околоаналитическая дурнота думала, ну, сейчас он рубанет топором, гайки закрутит, границы закроет, а местным жителям с польскими и прибалтийскими корнями несдобровать. Но не тут то было.

Марат Марков, министр информации Беларуси:

Во вторник Латвия запретила въезд на свою территорию автомобилей с белорусскими номерами. Польша создает препоны для наших большегрузов. Литва вообще озаботилась белорусской продовольственной корзиной для тех, кто переезжает границу. МИД обещал как-то, что даст свой несимметричный ответ. Так вот какой ответ дает МИД?

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

Министерством иностранных дел было отработано предложение совместно с заинтересованными, все детали обсуждены. Вынесено на рассмотрение Президенту предложение о безвизовом порядке въезда граждан ряда государств. Президентом сегодня это предложение было поддержано, и рад коллегам, партнерам из стран ЕС сообщить, что с 19 числа 8 утра вводится новый режим для граждан стран ЕС и иных европейских стран, для которых до настоящего времени действовал визовый режим, безвизовый порядок въезда через железнодорожные автомобильные пункты пропуска в Республики Беларусь на срок до 30 суток. Этот визовый режим будет действовать до 31 декабря 2024 года. Как вы знаете, такой же режим у нас действует для граждан Польши, Литвы и Латвии. То есть тогда, когда наши ближайшие соседи закрываются и делают всевозможные препоны для развития трансграничного сотрудничества, контактов между людьми, что, с моей точки зрения, является грубым нарушением всех имеющихся конвенций в рамках ОБСЕ, Совета Европы, ЕС. Мы тем не менее, наоборот, показываем свою открытость, желание показать свою страну международному сообществу: приезжайте, смотрите, работайте с нашими людьми, занимайтесь бизнесом, туристические поездки осуществляйте. И главное, осуществляйте контакты со своими друзьями, знакомыми, близкими. Но есть одна оговорка. Для владельцев дипломатических и служебных паспортов, для тех, кто сегодня, собственно говоря, стоит в основе вот этих санкционных вещей, будет продолжен визовый режим.