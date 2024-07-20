Лукашенко спросил, какая ситуация с кадрами в регионах: я ведь ещё зимой предупреждал!

Ликвидировать последствия стихии и собрать урожай. В регионах кипит работа по выполнению поручений главы государства, которые Александр Лукашенко озвучил накануне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ликвидировать последствия стихии и собрать урожай. В регионах кипит работа по выполнению поручений главы государства, которые Александр Лукашенко озвучил накануне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Прогнозы на урожайность радуют – в 2024 году она на 15-20 % выше прошлогодней, причем по всей стране. Так, в Витебской области на старте биологическая продуктивность зернового клина оценивалась около миллиона. Сегодня показатель снизили до 900 тысяч. Планка все еще допустимая. Но главное – ее реализовать. Для этого важно соблюсти все технологии и не терять времени. В области более тысячи комбайнов, из них только 14 машин не прошли техосмотр. Так что готовность техники 99 %. Что касается людей…
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Каково положение в регионах с кадрами – водители, механизаторы, комбайнеры. Я ведь еще зимой предупреждал, что у каждого губернатора на столе должен лежать план привлечения механизаторских кадров откуда угодно, но прежде всего из города. Может быть, надо даже на предприятиях промышленных – там люди более подготовленные, ответственные, немало хороших специалистов – создавать определенные звенья. Промышленность и город должны подставить плечо! Потому что людей мы из деревни как пылесосом высасываем. Ну, так надо помочь в эти сложные пиковые вопросы.
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