Лукашенко спросил, какая ситуация с кадрами в регионах: я ведь ещё зимой предупреждал!

Ликвидировать последствия стихии и собрать урожай. В регионах кипит работа по выполнению поручений главы государства, которые Александр Лукашенко озвучил накануне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прогнозы на урожайность радуют – в 2024 году она на 15-20 % выше прошлогодней, причем по всей стране. Так, в Витебской области на старте биологическая продуктивность зернового клина оценивалась около миллиона. Сегодня показатель снизили до 900 тысяч. Планка все еще допустимая. Но главное – ее реализовать. Для этого важно соблюсти все технологии и не терять времени. В области более тысячи комбайнов, из них только 14 машин не прошли техосмотр. Так что готовность техники 99 %. Что касается людей…