Новый комплекс на 776 голов. Как идёт строительство современных МТК в Витебской области?

Строительство молочно-товарных комплексов давно стало трендом аграрной экономики. Вывести животноводство во всех регионах на высокотехнологичный уровень – требование Президента. По поручению Александра Лукашенко до конца 2024 года в Беларуси возведут 60 новых МТК – по 10 в каждой области. Большая стройка идет и в Лиозненском районе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вблизи деревни Черноручье уже появились несколько «дворцов» на 388 голов каждый и молочно-доильный блок, где вот-вот начнется установка современного оборудования.