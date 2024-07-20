Новый комплекс на 776 голов. Как идёт строительство современных МТК в Витебской области?
Строительство молочно-товарных комплексов давно стало трендом аграрной экономики. Вывести животноводство во всех регионах на высокотехнологичный уровень – требование Президента. По поручению Александра Лукашенко до конца 2024 года в Беларуси возведут 60 новых МТК – по 10 в каждой области. Большая стройка идет и в Лиозненском районе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вблизи деревни Черноручье уже появились несколько «дворцов» на 388 голов каждый и молочно-доильный блок, где вот-вот начнется установка современного оборудования.
Подробности в репортаже – Александры Ходюковой.
Вопросы развития АПК и животноводства остаются одними из ключевых для местной вертикали. Увеличить поголовье крупного рогатого скота и повысить эффективность производства молока в Лиозненском районе позволит современный молочно-товарный комплекс на 776 голов. На строительстве объекта ежедневно трудятся около полсотни человек и порядка 15 единиц техники.
Вблизи деревни Черноручье уже возведены два коровника, доильно-молочный блок, сенажные траншеи и водозабор. Чтобы удешевить проект, под помещение для сухостойных коров с родильным отделением и профилакторий задействовали уже имеющиеся сооружения, сейчас в них проводят текущий ремонт. С начала года сельхозпредприятие «Должа-Агро» в рамках реконструкции освоило около двух миллионов рублей.
Александр Иванов, мастер филиала «Фармстрой» ОАО «БелВитунифарм»:
Подходит к окончанию строительство данного комплекса, по этому коровнику остается установить стойловое оборудование, закончить благоустройство прилегающей территории. На молочно-доильном блоке закончить бетонные работы, установить доильное оборудование и закончить отделочные работы.
Игорь Зайцев, заместитель председателя Лиозненского райисполкома:
Данный товарный комплекс имеет значение, в первую очередь, для хозяйства, для его материального положения. Соответственно, экономически здоровое хозяйство – это плюс для района, также для района это рабочие места.
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