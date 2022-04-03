Создали на сайте онлайн-окно. Как МАРТ контролирует нарушения в ценообразовании?

Новости Беларуси. Чтобы белорусы не оказались в ценовой болтанке, в нашей стране приняты меры по сдерживанию негативного влияния внешней инфляции на стоимость товаров, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Естественно, все, что происходит в экономиках других стран, сказывается и на ситуации в Беларуси. Так, в ЕС инфляция составляет 7,5 %, в России – 14 %, а в Турции – 50 %. Чтобы минимизировать последствия этого и не допустить спекулятивного роста цен, в нашей стране приняли решение о регулировании уровня рентабельности для производителей и уровня надбавок для тех, кто реализует товар. Но при этом учитываются интересы всех участников рынка, чтобы была возможность и заработать, и купить. Для контроля за ситуацией МАРТ увеличил количество проверок, и такие рейды уже дали свой результат.

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Мы уже по штрафным санкциям за нарушения ценообразования в торговле, объем этих штрафных санкций достиг уровня всего прошлого года – 1,1 миллиона рублей. И это притом, что 30 % дел пока еще находится на рассмотрении в судах. Эту работу мы будем еще больше усиливать. Мы создали на сайте МАРТ онлайн-окно, куда граждане присылают свои пожелания и замечания. Мы оперативно реагируем, собираем у себя, отправляем запросы, и те, кто действительно совершил такое нарушение, оперативно эти вещи исправляют.

МАРТ работает совместно с Комитетом госконтроля, профсоюзами и общественными организациями, которые помогают следить за ценами в магазинах.