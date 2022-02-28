Карпенко о предварительных итогах референдума: «за» проголосовало 65,16 % от внесённых в списки граждан

Новости Беларуси. Белорусы поддержали поправки в Конституцию. ЦИК озвучил предварительные итоги референдума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Карпенко, председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Беларуси:

За принятие изменений и дополнений в Конституции Республики Беларусь проголосовало 4 миллиона 440 тысяч 813 граждан, что составило 82,86 %, или 65,16 % от внесенных в списки граждан. Эта норма принятия изменений в Конституцию заложена Избирательным кодексом нашей страны, статья 121. То есть мало прийти проголосовать «за». Надо, чтобы это было больше от списочного состава включенных в списки голосования.