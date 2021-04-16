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Тиму Белорусских приговорили к двум годам ограничения свободы

16 апреля 2021 16:32
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Новости Беларуси. Ограничение свободы сроком на два года без направления в исправительное учреждение. 16 апреля суд Московского района Минска вынес приговор Тиме Белорусских, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тиму Белорусских приговорили к двум годам ограничения свободы-1

22-летний Тимофей Морозов (это настоящее имя музыканта) попался на наркотиках в январе 2021 года. Его задержали в одном из игровых клубов. При личном обыске сотрудники милиции обнаружили у артиста 0,4 грамма гашиша. Остальное нашли дома во время обыска.

Тиму Белорусских приговорили к двум годам ограничения свободы-4

В суде исполнитель полностью признал свою вину и раскаялся за содеянное.

# Наркотики # общество # Тима Белорусских # Тимофей Морозов # Фотофакт

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