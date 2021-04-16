Наталья Кочанова на заседании ассамблеи СНГ: «Будет уделено внимание работе по развитию зоны свободной торговли товарами»

Новости Беларуси. Как законодательно отрегулировать миграционные процессы в период пандемии и устранить барьеры на пути международных транзитных перевозок? Эти и другие вопросы обсуждались 16 апреля на 52-м пленарном заседании межпарламентской ассамблеи СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Весенняя сессия прошла дистанционно в формате видеоконференции.

В повестке дня и другие не менее важные вопросы: от легального трудоустройства мигрантов и охраны здоровья до расширения сотрудничества в сфере образования и укрепления дружбы между странами. Напомним, 2021-й является годом председательства Беларуси в СНГ. Наталья Кочанова отметила, что в связи с этим разработан план, который включает порядка 100 мероприятий.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Конечно, ключевая задача председательства – это обеспечение роста экономики, благосостояния, качества жизни наших граждан, несомненно. И повышение взаимодействия в решении проблем, которые обусловлены новыми вызовами и угрозами, – пандемия, которая внесла коррективы в нашу жизнь, но вместе с тем не разрушила наших добрых отношений.

В экономической сфере, конечно, будет внимание уделено работе по развитию зоны свободной торговли товарами. Важным направлением станут такие вопросы, как устранение барьеров на пути международных транзитных перевозок и создание единого рынка транспортных услуг.