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«Про Латушко – это наша авторская песня». О чём поёт эта группа из Барановичей, и почему они не боятся высказаться?

06 октября 2020 18:20
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Новости Беларуси. Переводчик с китайского, психолог и два профессиональных музыканта. «Галасы ЗМеста» – музыкальный интернет-проект родом из Барановичей. Сейчас рекордно набирает популярность в социальных сетях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чувство юмора коллективу не занимать – за спиной десятилетия игры в КВН. Сегодня шутят о том, что не обсуждает в стране разве что только ленивый.

Какой смысл, казалось бы, за простыми шутками – узнала Кристина Протосовицкая.

«Про Латушко – это наша авторская песня». О чём поёт эта группа из Барановичей, и почему они не боятся высказаться?-1

Знакомьтесь, это Евгений, наш бессменный гитарист, соло очень хорошо играет. Это Ирина – наша певица и вообще мозг, помогает сочинять. Мы все в этот процесс вовлечены. Это Максим, он барабанщик у нас.

«Про Латушко – это наша авторская песня». О чём поёт эта группа из Барановичей, и почему они не боятся высказаться?-4

Максим Пономаренко, барабанщик:
Мы уже не в том возрасте, чтобы кого-то троллить. Мы так это видим.

«Про Латушко – это наша авторская песня». О чём поёт эта группа из Барановичей, и почему они не боятся высказаться?-7

Дмитрий Бутаков, автор проекта «Галасы ЗМеста»:
Мы очень много лет занимались КВНом. У команды было название – «КлюЖ» – Клуб любителей жизни. А это просто название проекта – «Галасы ЗМеста».

Про Латушко – это наша авторская песня, мы ее прямо тут написали. Тихановская там припев: «Я на солнышке лежу», известный мультик. А запев наш, авторский.

Судя по отзывам, более-менее нравится народу. Некоторые, конечно, пишут: «За сколько продались кровавому режиму?» и прочее. Это понятно. Без них куда?

«Про Латушко – это наша авторская песня». О чём поёт эта группа из Барановичей, и почему они не боятся высказаться?-10

Ирина Сорговицкая, вокалистка:
Мне было страшно определиться и заявить о себе. Но потом я подумала, что можно казаться, а можно быть. У меня есть мнение, я его никому не навязываю, но я могу его высказывать.

«Про Латушко – это наша авторская песня». О чём поёт эта группа из Барановичей, и почему они не боятся высказаться?-13

Максим Пономаренко:
Возникновение команды спровоцировала всем известная обстановка. А так мы знакомы очень давно.

Ирина Сорговицкая:
Мы единомышленники, мы давно знакомы. Мы играли с Димой и Максимом в КВН давно, шутки писали. Конечно, у нас главный Дима. Но он всегда обсуждает с нами и тексты, и песни. Это такой творческий процесс.

Максим Пономаренко:
У нас свои взгляды на жизнь, и нам бы не хотелось, чтобы кто-то навязывал беспринципно, совершенно беспардонно свою точку зрения.

Я вырос в Беларуси, родился при Советском Союзе. И ломать что-то, причем не зная, что взамен...  

«Про Латушко – это наша авторская песня». О чём поёт эта группа из Барановичей, и почему они не боятся высказаться?-16

Дмитрий Бутаков: 
Это постоянно все вокруг обсуждают. В последнее время от этого просто никуда не деться. За каждым углом это слышно. Но мы облекли это в такую легкую форму. Мы же не стараемся кого-то оскорбить или унизить.

Что касается самих лидеров этих протестных – это гротескные фигуры абсолютно. Здесь я даже не сомневаюсь ни капли. Каждый день новые – грех ручку не взять в руки.  

«Про Латушко – это наша авторская песня». О чём поёт эта группа из Барановичей, и почему они не боятся высказаться?-19

Я в Прибалтике сижу и на Беларусь гляжу,  
Все сижу и сижу и оттуда вам жужжу.  

# Белорусские исполнители # общество # Кристина Протосовицкая # Максим Пономаренко # Дмитрий Бутаков # Ирина Сорговицкая # Фотофакт

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