«Про Латушко – это наша авторская песня». О чём поёт эта группа из Барановичей, и почему они не боятся высказаться?

Новости Беларуси. Переводчик с китайского, психолог и два профессиональных музыканта. «Галасы ЗМеста» – музыкальный интернет-проект родом из Барановичей. Сейчас рекордно набирает популярность в социальных сетях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чувство юмора коллективу не занимать – за спиной десятилетия игры в КВН. Сегодня шутят о том, что не обсуждает в стране разве что только ленивый. Какой смысл, казалось бы, за простыми шутками – узнала Кристина Протосовицкая.

Знакомьтесь, это Евгений, наш бессменный гитарист, соло очень хорошо играет. Это Ирина – наша певица и вообще мозг, помогает сочинять. Мы все в этот процесс вовлечены. Это Максим, он барабанщик у нас.

Максим Пономаренко, барабанщик:

Мы уже не в том возрасте, чтобы кого-то троллить. Мы так это видим.

Дмитрий Бутаков, автор проекта «Галасы ЗМеста»:

Мы очень много лет занимались КВНом. У команды было название – «КлюЖ» – Клуб любителей жизни. А это просто название проекта – «Галасы ЗМеста». Про Латушко – это наша авторская песня, мы ее прямо тут написали. Тихановская – там припев: «Я на солнышке лежу», известный мультик. А запев наш, авторский. Судя по отзывам, более-менее нравится народу. Некоторые, конечно, пишут: «За сколько продались кровавому режиму?» и прочее. Это понятно. Без них куда?

Ирина Сорговицкая, вокалистка:

Мне было страшно определиться и заявить о себе. Но потом я подумала, что можно казаться, а можно быть. У меня есть мнение, я его никому не навязываю, но я могу его высказывать.

Максим Пономаренко:

Возникновение команды спровоцировала всем известная обстановка. А так мы знакомы очень давно. Ирина Сорговицкая:

Мы единомышленники, мы давно знакомы. Мы играли с Димой и Максимом в КВН давно, шутки писали. Конечно, у нас главный Дима. Но он всегда обсуждает с нами и тексты, и песни. Это такой творческий процесс. Максим Пономаренко:

У нас свои взгляды на жизнь, и нам бы не хотелось, чтобы кто-то навязывал беспринципно, совершенно беспардонно свою точку зрения. Я вырос в Беларуси, родился при Советском Союзе. И ломать что-то, причем не зная, что взамен...

Дмитрий Бутаков:

Это постоянно все вокруг обсуждают. В последнее время от этого просто никуда не деться. За каждым углом это слышно. Но мы облекли это в такую легкую форму. Мы же не стараемся кого-то оскорбить или унизить. Что касается самих лидеров этих протестных – это гротескные фигуры абсолютно. Здесь я даже не сомневаюсь ни капли. Каждый день новые – грех ручку не взять в руки.